Celine traperice na Super Bowlu: Kendrick Lamar slučajno stvorio novi trend?

Poluvrijeme Super Bowla poznato je po spektaklu, ali i po iznimno skupim reklamama koje plaćaju najveće svjetske kompanije. Ipak, ove godine jedan odjevni predmet dobio je neprocjenjiv publicitet – i to potpuno besplatno. Traperice koje je Kendrick Lamar nosio na pozornici izazvale su lavinu reakcija i postale modna tema broj jedan.

Foto: Profimedia

Kendrick Lamar na Super Bowlu

Reper je nastupio u upečatljivoj kožnoj jakni koju je za njega dizajnirala Martine Rose, no pažnju su neočekivano ukrale njegove traperice. Radi se o modelu Marco modne kuće Celine, koji je Hedi Slimane predstavio u kolekciji proljeće/ljeto 2020. Ove trapezice savršeno se uklapaju u povratak estetike kasnih '90-ih i ranih 2000-ih, a njihova cijena iznosi vrtoglavih 1.200 dolara. No, to nije spriječilo ljubitelje mode da odmah krenu u potragu za sličnim modelima.

Foto: Profimedia

Celine, kolekcija proljeće/ljeto 2020.

Foto: Celine

Celine 'Marco' traperice, 1,200 USD

Da je Lamarov nastup bio neočekivani marketinški boom za Celine, potvrđuju i podaci pretrage na internetu. Nikada do sada brend nije zabilježio toliki interes kao u satima nakon Super Bowla. Iako luksuzne modne kuće tradicionalno ne ulažu u reklame na ovom događaju, pokazalo se da moćan celebrity trenutak može biti bolji od bilo koje kampanje.

Ne sumnjamo da će ove traperice postati veliki modni hit za proljeće, a inspirirani ovim trendom, pronašli smo slične modele u high street kolekcijama.

H&M - 19,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 19,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €

Mango - 49,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €