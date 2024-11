Katie Holmes još jednom potvrđuje da je kraljica stila "baš me briga"

Ove jeseni, Katie Holmes je ponovno uzburkala modnu scenu svojom opuštenom, a opet sofisticiranom odjećom, koja je svakodnevni modni izričaj podigla na novu razinu. Poznata po tome što s lakoćom kombinira visoku modu s ležernim komadima, Holmes je još jednom dokazala da je prava kraljica stila koja ne mari za modne norme, već slijedi vlastiti put.

Nedavni izlazak u New Yorku, na kojem je nosila kombinaciju bordo džempera i satenske suknje s traper sivom jaknom, savršen je primjer njezinog „baš me briga“ stila. Dok su druge slavne osobe često pod pritiskom da uvijek izgledaju savršeno dotjerano, Katie se ističe svojom sposobnošću da spoji eleganciju s opuštenošću na način koji se čini potpuno prirodnim i nenametljivim. No, njen modni izričaj nije samo o spajanju nespojivog – radi se o tome kako ona nosi te odjevne komade sa sigurnošću i samopouzdanjem.

Foto: Profimedia

Torba u crvenoj boji i šarene Mary Jane zlatne baršunaste balerinke bile su modni začin koji je ovom outfitu dao dodatnu dozu osobnosti. Ovaj look, koji spaja različite nijanse crvene, mogao je izgledati pretjerano, ali Holmes je to izvela s nevjerojatnom lakoćom, ostajući vjerna svom opuštenom, a ipak promišljenom pristupu modi. Popularni color-blocking trend je poznat po kombiniranju jarkih i kontrastnih boja, Holmes je dala vlastiti pečat ovom stilu, koristeći ga u suptilnijim, ali istovremeno vrlo efektivnim kombinacijama.

Katie Holmes svojom nepretencioznošću u modi pokazuje kako se i dalje može biti trendseter, bez potrebe za pretjerivanjem. Bez obzira na to nosi li visoku modu ili svakodnevne komade, njen „baš me briga“ stav čini svaki outfit posebnim i nezaboravnim.

Foto: Profimedia