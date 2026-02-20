403 Forbidden

Moda
MODNI KLASIK

Šarmantno dnevno izdanje: Modna ikona Kate Moss zna kako nositi točkastu haljinu

Ana Ivančić
20. veljače 2026.
Profimedia
Novi, zdraviji način života očito joj savršeno odgovara, a njezin svjež i odmoran izgled na premijeri filma 'Sandiwara' najbolji je dokaz da su ulaganje u zdravlje i briga o sebi ključni za dugovječnu ljepotu

Slavna britanska manekenka Kate Moss pokazala je svoj zdravi sjaj i blistav ten na losanđeleskoj premijeri kratkog dramskog filma "Sandiwara" u četvrtak, još jednom dokazavši da su dani napornog tulumarenja daleko iza nje. Njezin izgled potaknuo je mnoge da se zapitaju u čemu je tajna njezine bezvremenske ljepote.

Pedesetdvogodišnja manekenka oduševila je elegantnim izdanjem, odabravši decentnu slip haljinu na točkice s profinjenim čipkastim porubom. Kombinaciju je upotpunila kratkom jaknom istog uzorka te modernim čizmama na vezanje s visokom potpeticom, stvorivši skladan i profinjen izgled.

Elegantna izdanja na crvenom tepihu

Desetominutni nezavisni film "Sandiwara", koji je napisao Sean Baker, u središtu pozornosti ima glumicu Michelle Yeoh koja tumači čak pet različitih likova. Premijera je okupila brojna poznata lica, a uz Kate su se istaknule i njezine kolegice Alessandra Ambrosio i Barbara Palvin, koje su također plijenile pažnju svojim modnim odabirima.

Bivša anđelica Victoria's Secreta, četrdesetčetverogodišnja Alessandra, odlučila se za satensku slip haljinu boje burgundca s detaljima od čipke, koju je uparila s raskošnim krznenim kaputom krem boje. Barbara Palvin također je zablistala u elegantnoj kombinaciji, potvrđujući da je crveni tepih bio rezerviran za glamur.

Profimedia
Profimedia

Potpuni zaokret u životnom stilu

Čini se kao da Kate Moss stari unatrag, a razlog tome je drastična promjena životnih navika nakon što je napustila godine intenzivnog tulumarenja. Danas je posvećena zdravlju i wellnessu, a njezina rutina uključuje redovito čišćenje organizma sokovima. Poznato je da svake godine posjećuje wellness odmaralište u Turskoj, gdje se podvrgava tjednom programu isključivo na sokovima, a tu praksu održava već cijelo desetljeće.

Osim toga, Kate je vlasnica wellness brenda Cosmoss, koji nudi niz proizvoda, od čajeva i preparata za njegu kože do knjige sa 150 pozitivnih poruka. Kod kuće posjeduje Cadillac Pilates spravu i vježba s osobnom trenericom.

Profimedia
Profimedia

Trikovi za ljepotu slavnog supermodela

Tijekom godina, Kate je podijelila brojne savjete i trikove kojima održava svoj mladolik izgled. Za Daily Mail Online je otkrila da tijekom letova pazi na hidrataciju i jede samo laganu hranu te se odmah po dolasku prilagođava novoj vremenskoj zoni. "Nedavno sam isprobala terapiju crvenim LED svjetlom i koristim uređaj Talika Time Control. Odličan je jer je malen i praktičan za putovanja, a definitivno vidim poboljšanje na koži", izjavila je.

Njezin stari i provjereni trik za "loš dan lica" jest uranjanje lica u zdjelu s ledenom vodom i kriškama krastavca. Tvrdi da to trenutno zateže kožu i uklanja natečenost. Nakon toga koristi kapi ulja za lice svog brenda Cosmoss uz gua sha kamen od žada ili ružičastog kvarca kako bi potaknula detoksikaciju i limfnu drenažu. Još jedan savjet kojeg se strogo drži jest izbjegavanje sunca, na što ju je upozorila njezina prijateljica i vizažistica Charlotte Tilbury.

