Moda
MODNI DVOBOJ

Tko je modno briljirao? Kate vjerna britanskoj klasici, Melania eksperimentirala sa šeširom

Žena.hr
17. rujna 2025.
Tko je modno briljirao? Kate vjerna britanskoj klasici, Melania eksperimentirala sa šeširom
Profimedia
I ovoga puta posebnu pažnju su privukle princeza od Walesa i prva dama SAD-a svojim modnim odabirom

Donald i Melania Trump stigli su u službeni posjet Velikoj Britaniji. Službenom posjetu prisustvovali su kralj Charles i kraljica Camilla te princ Willliam i princeza Kate. I ovoga puta posebnu pažnju su privukle Kate i Melania svojim modnim odabirom.

Tko je modno briljirao? Kate vjerna britanskoj klasici, Melania eksperimentirala sa šeširom
Profimedia

Melania Trump zračila je elegancijom u crnom kostimu sa suženim sakoom i pencil suknjom, upotpunjenim elegantnim crnim salonkama i šeširom sa širokim obodom u ljubičastoj nijansi. Klasične crne salonke upotpunile su kompletan outfit. 

Tko je modno briljirao? Kate vjerna britanskoj klasici, Melania eksperimentirala sa šeširom
Profimedia

S druge strane, Kate Middleton osvojila je sve prisutne u raskošnoj bordo haljini Emilie Wickstead, s ukrašenim šeširom Jane Taylor. Salonke u bordo nijansi i šešir iste nijanse te Chanel torbica savršeno su nadopunjavili outfit. 

Tko je modno briljirao? Kate vjerna britanskoj klasici, Melania eksperimentirala sa šeširom
Profimedia
Tko je modno briljirao? Kate vjerna britanskoj klasici, Melania eksperimentirala sa šeširom
Profimedia

Melania često bira elegantne kostime, kombinezone, efektne kapute uglavnom u neutralnim nijansama. Kate Middleton, s druge strane, vjerna je klasičnoj britanskoj eleganciji. Njezina garderoba uključuje lijepo krojena odijela, košulje-haljine, pencil suknje, a  često bira britanske dizajnere poput savršeno krojene sakoe, pencil suknje, haljine i kapute do listova, a često bira dizajnere poput Alexandera McQueena ili Catherine Walker.

Pročitajte još o:
Kate MiddletonMelania Trump
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MODNI DVOBOJ
Tko je modno briljirao? Kate vjerna britanskoj klasici, Melania eksperimentirala sa šeširom