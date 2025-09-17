Tko je modno briljirao? Kate vjerna britanskoj klasici, Melania eksperimentirala sa šeširom

I ovoga puta posebnu pažnju su privukle princeza od Walesa i prva dama SAD-a svojim modnim odabirom

Donald i Melania Trump stigli su u službeni posjet Velikoj Britaniji. Službenom posjetu prisustvovali su kralj Charles i kraljica Camilla te princ Willliam i princeza Kate. I ovoga puta posebnu pažnju su privukle Kate i Melania svojim modnim odabirom.

Melania Trump zračila je elegancijom u crnom kostimu sa suženim sakoom i pencil suknjom, upotpunjenim elegantnim crnim salonkama i šeširom sa širokim obodom u ljubičastoj nijansi. Klasične crne salonke upotpunile su kompletan outfit.

S druge strane, Kate Middleton osvojila je sve prisutne u raskošnoj bordo haljini Emilie Wickstead, s ukrašenim šeširom Jane Taylor. Salonke u bordo nijansi i šešir iste nijanse te Chanel torbica savršeno su nadopunjavili outfit.

Melania često bira elegantne kostime, kombinezone, efektne kapute uglavnom u neutralnim nijansama. Kate Middleton, s druge strane, vjerna je klasičnoj britanskoj eleganciji. Njezina garderoba uključuje lijepo krojena odijela, košulje-haljine, pencil suknje, a često bira britanske dizajnere poput savršeno krojene sakoe, pencil suknje, haljine i kapute do listova, a često bira dizajnere poput Alexandera McQueena ili Catherine Walker.