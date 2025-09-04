Kardigani za prijelazno razdoblje: Must-have komad za ranu jesen
Jesen nam kuca na vrata i vraća nas slojevitim kombinacijama koje donose osjećaj udobnosti i topline. Kada temperature počnu oscilirati, jedan komad posebno se izdvaja kao modni i praktični favorit – kardigan. Ovaj klasični odjevni predmet već je desetljećima prisutan u garderobama, a svake sezone potvrđuje status nezamjenjivog saveznika u prijelaznom razdoblju.
U ranim jesenskim danima najbolji izbor su tanki kardigani koji omogućuju lako kombiniranje i prilagođavanje promjenjivom vremenu. Neutralne nijanse poput sive, bež ili smeđe ponovno su u prvom planu jer se savršeno uklapaju u capsule garderobu, odlično izgledaju u poslovnim kombinacijama i pružaju bezvremensku eleganciju. Za dodatnu dozu chic dojma, osobito inspiriranog francuskim stilom, tu su prugasti modeli koji se nose preko bijele majice ili košulje i trenutačno podižu svaki outfit.
Kardigan se pokazuje kao jedan od onih komada koji u svakodnevnim kombinacijama može igrati glavnu ulogu – od ležernih varijanti s trapericama do profinjenih lookova uz midi suknju ili elegantne hlače. Upravo ta svestranost čini ga savršenim izborom za prijelazno razdoblje u kojem slojevitost postaje ključ dobrog stila.
U nastavku smo izdvojili neke od najboljih modela iz high street ponude koji su idealni za prve jesenske kombinacije.