Kardigani za prijelazno razdoblje: Must-have komad za ranu jesen

S prvim danima rujna u ormare se vraćaju slojevite kombinacije, a među ključnim komadima ističu se kardigani

Jesen nam kuca na vrata i vraća nas slojevitim kombinacijama koje donose osjećaj udobnosti i topline. Kada temperature počnu oscilirati, jedan komad posebno se izdvaja kao modni i praktični favorit – kardigan. Ovaj klasični odjevni predmet već je desetljećima prisutan u garderobama, a svake sezone potvrđuje status nezamjenjivog saveznika u prijelaznom razdoblju.

U ranim jesenskim danima najbolji izbor su tanki kardigani koji omogućuju lako kombiniranje i prilagođavanje promjenjivom vremenu. Neutralne nijanse poput sive, bež ili smeđe ponovno su u prvom planu jer se savršeno uklapaju u capsule garderobu, odlično izgledaju u poslovnim kombinacijama i pružaju bezvremensku eleganciju. Za dodatnu dozu chic dojma, osobito inspiriranog francuskim stilom, tu su prugasti modeli koji se nose preko bijele majice ili košulje i trenutačno podižu svaki outfit.

Kardigan se pokazuje kao jedan od onih komada koji u svakodnevnim kombinacijama može igrati glavnu ulogu – od ležernih varijanti s trapericama do profinjenih lookova uz midi suknju ili elegantne hlače. Upravo ta svestranost čini ga savršenim izborom za prijelazno razdoblje u kojem slojevitost postaje ključ dobrog stila.

U nastavku smo izdvojili neke od najboljih modela iz high street ponude koji su idealni za prve jesenske kombinacije.

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

H&M - 23,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 99,99 €

H&M - 27,99 €

H&M - 23,99 €

& Other Stories - 89 €

& Other Stories - 69 €

& Other Stories - 69 €