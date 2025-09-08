Kardigani i puloveri u sivoj boji: Ključni komadi za chic poslovne kombinacije

Siva boja je bezvremenska, lako se kombinira i uvijek djeluje profinjeno

Dolaskom jeseni u fokus ponovno dolazi pletivo – udobno, toplo i elegantno. Među svim nijansama, siva se izdvaja kao bezvremenski klasik koji savršeno odgovara jesenskoj paleti. Kada se spoji s pletenim komadima poput kardigana i pulovera, rezultat je chic, profinjen look primjeren poslovnim prilikama. Upravo zato sivi kardigani i puloveri zaslužuju posebno mjesto u tvojoj jesenskoj garderobi.

Siva je neutralna, s lakoćom se uklapa u svaki stil i kombinira s gotovo svim bojama – od crne i bijele, do bež i tamnoplave. Njezin decentan ton daje poslovnim outfitima ozbiljnost i eleganciju, a istovremeno ostavlja prostora za igru s detaljima i modnim dodacima.

Sivi kardigan savršen je izbor za prijelazno razdoblje kada jutra i večeri postaju hladnija. Možeš ga nositi preko bijele košulje za klasičan uredski look, kombinirati s hlačama cigareta kroja ili uskom suknjom do koljena. Za moderniji dojam, biraj oversized modele koje možeš u struku stegnuti tankim remenom – tako ćeš naglasiti siluetu i dodati dozu ženstvenosti.

Pulover u sivoj boji od kašmira ili fine vune može izgledati iznimno sofisticirano u poslovnim kombinacijama. Odlično funkcionira u paru s bijelom košuljom ispod, gdje kragna i manšete diskretno proviruju, stvarajući uredan i profinjen izgled. Za suvremeni poslovni outfit, kombiniraj ga s elegantnim širokim hlačama ili pencil suknjom te dodaj loaferice ili gležnjače s blok petom.

Neutralna siva boja sjajno se slaže s jesenskim dodacima poput torbi u bordo boji, smeđim kožnim remenjem ili zlatnim nakitom. Tako svaki poslovni look dobiva toplinu i osobni pečat.

Dobra vijest je da high street brendovi i ove jeseni nude bogat izbor sivih kardigana i pulovera – od klasičnih, minimalističkih modela pa do trendi oversized krojeva. Naše favorite iz aktualnih kolekcija izdvajamo u nastavku.

