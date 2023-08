Najtraženije: Tri haljine koje će ove jeseni dominirati modnom scenom

Na početku smo još jedne nove sezone, a ako je suditi prema modnim trendovima koji će dominirati ulicama, jesen pred nama neće biti nimalo dosadna. Luksuzne modne kuće trendove za jesen predstavile su već u veljači, a oni će ove jeseni biti prilično raznoliki pa će svatko s lakoćom pronaći nešto za sebe.

Nije tajna da se trendovi stalno vrte u krug pa ćemo tako i ove jeseni svjedočiti povratku nekih retro komada, a brojni su dizajneri inspiraciju za svoje jesenske kolekcije pronašli u prošlosti i trendovima iz nekih minulih era.

Haljina je jedan od onih komada koje volimo nositi bez obzira na godišnje doba, a s obzirom na to da svaku kombinaciju čini elegantnijom, favorit je mnogih žena. Tijekom jesenskih dana najčešće se okrećemo modelima dugih rukava te onima izrađenih od malo debljih tkanina, a i ove će sezone haljine biti jedan od najpoželjnijih komada.

U moru trendova, pojedini su se modeli haljina istaknuli više od drugih pa tako već sada znamo da će drapirane haljina ove jeseni apsolutno dominirati modnom scenom. Kakvi će se još modeli nositi te gdje već sada možeš pronaći trendi haljine za nadolazeće jesenske dane doznaj u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Kako pripremiti sushi kod kuće?

Haljina s dramatičnim cvjetnim printom

Kada govorimo o uzorcima, cvjetni print je klasik pa će tako haljine začinjene floranim motivima i ove jeseni biti jedan od neizostavnih komada unutar naših ormara. Modeli za novu sezonu dolaze u nešto dramatičnijem tonu i u spoju s tamnijim nijansama i izgledaju zaista fantastično. Upečatljive cvjetne haljine za jesen već sada ćeš pronaći u ponudi većine high street brendova.

H&M, 23 eur

Mango, 60 eur

Mango, 30 eur

Reserved, 36 eur

Drapirana haljina

Haljine s naborima odnosno drapirane haljine apsolutno vladaju kolekcijama brojnih brendova i čini se da će ove sezone biti jedan od najpopularnijih modela stoga ih se svakako isplati dodati u garderobu. Djeluju profinjeno i elegantno pa će jako dobro izgledati i kao dio poslovnih kombinacija.

& Other Stories, 99 eur

H&M, 25 eur

Mango, 40 eur

Zara, 30 eur

Haljina u boji devine dlake

Neutralne nijanse za jesen i zimu nisu nikakvo iznenađenje s obzirom na to da su komadi u neutralnim tonovima bezvremenski klasik koji nikad ne izlazi iz mode. Ove jeseni, kao 'it' boja među neutralnim nijansama istaknula boja devine dlake. Od pletiva pa do haljina, komadi u ovoj profinjenoj nijansi već sada dominiraju high street kolekcijama i savršen su izbor za jesenske dane.

& Other Stories, 79 eur

H&M, 30 eur

Zara, 40 eur

H&M, 21 eur