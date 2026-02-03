Kako nositi baloner zimi i u prijelaznom razdoblju: Stylish vodič za hladnije dane

Prijelazno razdoblje između zime i proljeća idealno je vrijeme da baloner dobije novu ulogu u svakodnevnim kombinacijama. Uz tople materijale, pametne slojeve i nekoliko stilskih trikova, baloner postaje savršen izbor za chic outfite koji spajaju udobnost, toplinu i eleganciju

Iako se baloner tradicionalno veže uz proljetne dane, ovaj bezvremenski komad može postati iznimno praktičan i tijekom hladnijih mjeseci ako ga nosite slojevito i promišljeno. Prijelazno razdoblje između zime i proljeća idealno je vrijeme da baloneru date novu ulogu u svojoj garderobi, kombinirajući ga s toplijim osnovnim komadima i zimskim dodacima. Uz pravilno odabrane materijale i krojeve, baloner zadržava svoju elegantnu siluetu, a istovremeno pruža dovoljnu toplinu.

Ključ uspješnog nošenja balonera zimi leži u slojevitosti. Donji slojevi trebaju biti funkcionalni, ali nenametljivi kako ne bi narušili liniju kaputa. Tanke termo majice, pamučne dolčevite i finije pletivo odlična su baza jer griju bez dodatnog volumena. Preko njih možete dodati tanji pulover ili hoodie, pazeći da rukavi ne budu preširoki kako bi se baloner mogao udobno nositi. Na donjem dijelu tijela prednost imaju topliji materijali poput debljeg trapera ili vunenih hlača, koji dodatno štite od hladnoće.

Kako nositi baloner u hladnijim danima?

Jedna od elegantnijih kombinacija za zimske dane uključuje baloner nošen preko tamnoplavog pulovera i hlača šireg kroja. Ovakav outfit djeluje profinjeno, ali i opušteno, što ga čini idealnim za svakodnevne obaveze u gradu. Za ležerniji dojam, baloner se može kombinirati s hoodicom, majicom dugih rukava i sportskim tenisicama, stvarajući urbani styling koji spaja udobnost i trendovski izgled.

Za klasičniji pristup, baloner odlično funkcionira uz traperice i košulju, uz dodatak velike torbe koja cijelom outfitu daje praktičnu notu. Ova kombinacija prikladna je i za posao i za slobodno vrijeme, osobito ako je nadopunjena toplim šalom i kožnim gležnjačama. Zanimljiv efekt postiže se i slojevitim nošenjem balonera preko kraće jakne ili s prslukom bez rukava, čime se dobiva dodatna toplina i modna dimenzija.

Za hladnije dane odličan je izbor i styling s drapiranim topom ili tankom dolčevitom te čizmama do gležnja ili koljena. Takav outfit djeluje ženstveno i sofisticirano, a istovremeno ostaje praktičan za zimske temperature. Dodaci poput vunenog šala, rukavica i kape dodatno će upotpuniti izgled i osigurati osjećaj topline.

Baloner nije rezerviran isključivo za proljeće. Uz pažljivo odabrane slojeve i tople materijale, može postati pouzdan saveznik i tijekom zime te u prijelaznim razdobljima. Njegova svestranost omogućuje bezbroj kombinacija – od ležernih do elegantnih – čime potvrđuje status jednog od najkorisnijih komada u svakoj garderobi.

Kakve ćemo balonere nositi ovog proljeća?

Prvi modeli balonera za nadolazeće proljetne dane već su stigli u high street trgovine, a s njima su se iskristalizirali i ključni trendovi sezone. Ovog proljeća posebno će dominirati baloneri oversized kroja, koji se s razlogom iznova vraćaju na modnu scenu i ostaju sinonim za opuštenu eleganciju. Uz njih, primijetili smo i nekoliko izuzetno efektnih modela s kariranim uzorkom koji će bez imalo truda osvježiti i najjednostavnije outfite. Veliku pažnju privlače i sofisticirani baloneri sa šalom, koji spajaju praktičnost i stil u jednom komadu. Nakon kaputa sa šalom, upravo će baloneri s integriranim ili dodatnim šalom biti jedan od najpoželjnijih trendova ovog proljeća.

U nastavku izdvajamo i neke od najljepših modela balonera koji su već dostupni u high street kolekcijama.

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 219 €

Arket - 279 €

& Other Stories - 179 €

& Other Stories - 199 €

& Other Stories - 179 €

Stradivarius - 49,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Zara - 69,95 €

Zara - 109 €

Zara - 149 €