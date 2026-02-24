Horoskop za srijedu: Bikovi pomozite šefovima, rakovi mogu slobodno ljenčariti

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Imate dovoljno samopouzdanja. Veze se razvijaju dobro, a ako ste još sami, ne čekajte, nego idite van. Sve je moguće. POSAO: Utjecat ćete na stvari i ljude oko sebe, a ponekad i nesvjesno. Primjećivat će vas više nego što očekujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostat će dovoljno vremena za druženja.

Bik

LJUBAV: Padat će vam na pamet razne kombinacije kojim bi mogli poboljšati svoje privatne odnose. Ni jedna neće biti prihvatljiva. POSAO: Za razliku od vas, vaši nadređeni danas neće znati što žele. Oslonit će se na vaše stručno znanje. Pomozite im. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmotrite sve opcije.

Blizanci

LJUBAV: Uslijedit će odličan provod s voljenom osobom i prijateljima. Bit ćete vrlo zabavni, zanimljivi i otkačeni. POSAO: Imate potrebu povući se i djelovati iz sjene. Uspjet ćete u tome. Vaša diskretnost donijet će rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete društveni.

Rak

LJUBAV: Male mudrosti iz neke stare knjige poslužit će vam da pokušate preuzeti glavnu riječ u vezi. Ne pretjerujte. POSAO: Moguće su financijske malverzacije od strane drugih koje nisu sasvim čiste. Provjeravajte stanje i brojke. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo na ljenčarenje.

Lav

LJUBAV: Bit ćete preslabi da se obranite od kritike partnera. Primijenite načelo da ono što na jedno uho uđe, na drugo neka izađe. POSAO: Moguća je iznenadna poslovna ponuda koja će vas iznenaditi ili će vam dati zadatak koji niste očekivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ugodnu glazbu.

Djevica

LJUBAV: Vaš ljubavni život i danas će napredovati, a vi ćete u njemu uživati. Bit ćete otvoreni i tolerantni. POSAO: Idealan je dan za opuštanje, psihološke analize, unutrašnje inventure, dublja razmišljanja ili pokretanje zdravih navika. ZDRAVLJE&SAVJET: Čist račun, duga ljubav.

Vaga

LJUBAV: Razvoj vašeg ljubavnog života je neupitan. Možete birati, a ponekad je i obratno. Važno je da vam je srce na mjestu. POSAO: Stiže prijedlog za jednu suradnju koji niste očekivali. Malo ste zbunjeni, ali reagirate brzo i snalazite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Postavite jasne ciljeve.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete sposobni čitati između redova, te detektirati i ono najskrivenije u odnosu s osobom do koje vam je stalo. POSAO: Većina vaših radnih aktivnosti odvijat će se uz pomoć i podršku drugih. Pokažite da to cijenite. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje i inspiracija.

Strijelac

LJUBAV: Vaša osjetljiva faza će vas proći, pa ćete danas lakše podnositi stvarnost. Ona nije loša, ali nije ni bajna. POSAO: Ne sanjarite ni o čemu nedostižnom, trudite se čvrsto stajati na zemlji, ali vam se ipak čini kao da stojite na pijesku. ZDRAVLJE&SAVJET: Analizirate snove.

Jarac

LJUBAV: Svoj odnos s voljenom osobom danas ćete pokušati obogatiti intenzivnijim erotskim životom. POSAO: Kad kreirate posao, vodite više računa o dobroj suradnji s drugima. Ovaj put bi vam njihovo mišljenje moglo pomoći. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojim ciljevima.

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno ćete dan provesti u društvu voljene osobe kod kuće. Bit će vam lijepo i bez većih ljubavnih akcija. POSAO: U poslovnoj korespondenciji koja je intenzivna moglo bi doći do malog kaosa. Jasno postavljajte pitanja i jednako odgovarajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo na opuštanje.

Ribe

LJUBAV: Pred vama je još jedan bogat društveni dan u kom možete sresti mnoga zanimljiva lica i lijepo se provesti. POSAO: Imate dosta posla i radite punom parom. Neki suradnici danas će više petljati nego raditi, no ne živcirajte se. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svoji.

