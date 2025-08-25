Jesen u znaku čipke: Najbolji komadi iz novih kolekcija

Ove jeseni čipka se vraća u velikom stilu. Od romantičnih bluza do lepršavih haljina, čipkasti komadi unose dašak senzualnosti i boho šarma u svaki outfit

Nova sezona uvijek donosi dozu svježe energije u modnom svijetu – nove siluete, nove kombinacije i nove teksture koje osvajaju street style i modne piste. Ove jeseni, jedan trend posebno se istaknuo kao favorit insajderica i dizajnera: čipka. Delikatna, romantična i s dozom senzualnosti, čipka se vraća u velikom stilu – i to ne samo u večernjim izdanjima, nego i u svakodnevnim kombinacijama.

Čipka na modnim pistama i u boho interpretaciji

Tkanina koju smo nekoć povezivali isključivo s elegantnim haljinama i posebnim prigodama, sada je postala svestrana i nosiva u svim prilikama. Na revijama modnih kuća Chloé, Fendi, Saint Laurent, Gucci i Miu Miu, čipka je dominirala u najrazličitijim oblicima – od prozirnih bluza i haljina do detalja na topovima i majicama. Posebno se ističe boho utjecaj, koji je ove sezone ponovno u fokusu – s lepršavim čipkastim haljinama, voluminoznim rukavima, kaubojskim čizmama i kožnatim jaknama koji zajedno stvaraju look koji je istovremeno nostalgičan i moderan.

Kako nositi čipku ove jeseni?

Jedna od najvećih prednosti ovog trenda je njegova prilagodljivost – čipka se lako uklapa u različite modne stilove. Čipkasta bluza u kombinaciji s midi suknjom i čizmama na petu savršen je izbor za elegantan, ali udoban look za posao ili večernji izlazak. Lepršava čipkasta haljina uz kaubojske čizme, slojeviti nakit i oversized kožnatu jaknu donosi savršen spoj vintage šarma i suvremenog stava. Za one koje vole jednostavnost, asimetrični čipkasti top u kombinaciji s ravnim hlačama visokog struka ili širokim trapericama pruža elegantan, a nenametljiv efekt.

Čipka u high street kolekcijama

Trend čipke nije ostao rezerviran samo za dizajnerske piste – ove jeseni čipka je zavladala i high street kolekcijama. Gotovo svaki popularni brend ima barem jedan čipkasti komad u svojoj ponudi – bilo da se radi o bluzi s detaljima na rukavima, mini haljini s romantičnim volanima ili suknji koju možeš nositi uz tople džempere i čizme.

Zavirili smo u aktualne kolekcije i izdvojile najljepše čipkaste komade koje vrijedi imati ove jeseni – od klasičnih do modernih reinterpretacija.

Mango - 79,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 59,99 €

H&M - 51,99 €

H&M - 17,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 31,99 €

Zara - 79,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 79,95 €