Jesen u znaku čipke: Najbolji komadi iz novih kolekcija
Nova sezona uvijek donosi dozu svježe energije u modnom svijetu – nove siluete, nove kombinacije i nove teksture koje osvajaju street style i modne piste. Ove jeseni, jedan trend posebno se istaknuo kao favorit insajderica i dizajnera: čipka. Delikatna, romantična i s dozom senzualnosti, čipka se vraća u velikom stilu – i to ne samo u večernjim izdanjima, nego i u svakodnevnim kombinacijama.
Čipka na modnim pistama i u boho interpretaciji
Tkanina koju smo nekoć povezivali isključivo s elegantnim haljinama i posebnim prigodama, sada je postala svestrana i nosiva u svim prilikama. Na revijama modnih kuća Chloé, Fendi, Saint Laurent, Gucci i Miu Miu, čipka je dominirala u najrazličitijim oblicima – od prozirnih bluza i haljina do detalja na topovima i majicama. Posebno se ističe boho utjecaj, koji je ove sezone ponovno u fokusu – s lepršavim čipkastim haljinama, voluminoznim rukavima, kaubojskim čizmama i kožnatim jaknama koji zajedno stvaraju look koji je istovremeno nostalgičan i moderan.
Kako nositi čipku ove jeseni?
Jedna od najvećih prednosti ovog trenda je njegova prilagodljivost – čipka se lako uklapa u različite modne stilove. Čipkasta bluza u kombinaciji s midi suknjom i čizmama na petu savršen je izbor za elegantan, ali udoban look za posao ili večernji izlazak. Lepršava čipkasta haljina uz kaubojske čizme, slojeviti nakit i oversized kožnatu jaknu donosi savršen spoj vintage šarma i suvremenog stava. Za one koje vole jednostavnost, asimetrični čipkasti top u kombinaciji s ravnim hlačama visokog struka ili širokim trapericama pruža elegantan, a nenametljiv efekt.
Čipka u high street kolekcijama
Trend čipke nije ostao rezerviran samo za dizajnerske piste – ove jeseni čipka je zavladala i high street kolekcijama. Gotovo svaki popularni brend ima barem jedan čipkasti komad u svojoj ponudi – bilo da se radi o bluzi s detaljima na rukavima, mini haljini s romantičnim volanima ili suknji koju možeš nositi uz tople džempere i čizme.
Zavirili smo u aktualne kolekcije i izdvojile najljepše čipkaste komade koje vrijedi imati ove jeseni – od klasičnih do modernih reinterpretacija.