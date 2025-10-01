Moda
Hit boja ove jeseni: Bordo komadi koje trebaš uvrstiti u svoj ormar

1. listopada 2025.
Elegantna, sofisticirana i savršena za jesen, bordo je nijansa koja instantno podiže svaki outfit. U nastavku otkrivamo kako je kombinirati, nositi i naše favorite iz ponude

Bordo boja već je prošle godine zavladala modnom scenom i pokazala se kao nijansa koja se savršeno uklapa u jesenske kombinacije. Ove sezone trend se nastavlja i još više potvrđuje – bordo dominira kolekcijama popularnih brendova i viđamo je doslovno posvuda: od odjeće do modnih dodataka poput torbi, cipela i remena. Elegantna, raskošna i s daškom luksuza, ova boja postala je pravi jesenski klasik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ono što bordo boju čini posebnom jest njezina svestranost. Iako na prvi pogled djeluje intenzivno, zapravo se vrlo lako kombinira. Odlično se slaže s neutralnim tonovima poput bež, sive, bijele i crne, dok u kombinaciji s tamnoplavom ili maslinastozelenom dobiva sofisticiran i chic izgled. Za odvažnije, bordo je idealan kontrast svijetlim bojama poput ružičaste ili boje senfa, čime se postiže efektna i moderna kombinacija.

Kako je nositi? Bordo kaput instantno podiže svaku jesensku kombinaciju, dok su torba ili čizme u ovoj nijansi savršen detalj ako želiš unijeti malo boje bez previše rizika. Pleteni pulover u bordo boji daje cozy vibru, a satenasta haljina u ovoj nijansi odličan je izbor za večernje prilike. Ako voliš minimalistički stil, dovoljno je dodati jedan bordo komad – šal, kožnu torbu ili lakirane cipele – i cijeli outfit će dobiti novu dimenziju.

Donosimo favorite iz aktualne ponude – bordo komade koji će obilježiti ovu sezonu i unijeti dašak elegancije u svaku garderobu.

Arket - 229 €

Arket - 69 €

Arket - 69 €

Arket, pulover - 89 €

Arket - 199 €

Mango - 59,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 119,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 119 €

Zara - 189 €

Zara - 59,95 €

Zara, košulja - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 99,95 €
