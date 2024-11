Jennifer Lopez u damskoj kombinaciji i u čizmama koje nitko osim nje ne bi nosio

Jennifer Lopez, poznata je po svom besprijekornom stilu i uvijek zanimljivim modnim izborima, ovog puta nas je ponovno iznenadila s parom čizama koje je nosila na premijeri svog novog filma "Unstoppable". Američka pjevačica i glumica odjenula je Dior kombinaciju koja ima vibru 50-ih godina. Bijelu elegantnu kaput-haljinu stilizirala je s crnom minimalističkom dolčevitom i bucket crnim šeširom. Cjelokupan outfit djelovao je chic i ženstveno, a Lady Dior torbica prepoznatljivog dizajna upotpunila je outfit.

Foto: Profimedia

No, zvijezda cijelog outfita bile su neobične čizme Dior D-Idole. Izrađene su od crne lakirane kože i podsjećaju na popularne gladijator sandale, a prvi put su prikazane na modnoj reviji francuske modne kuće za jesen/zimu 2024.-2025. Iz prednjeg kuta čizme djeluju kao klasične čizme do koljena, no stražnji dio je gotovo potpuno otvoren s podesivim remenjem sa zlatnim kopčama. Na svakom potplatu nalazi se mala zlatna kugla koja je ukrašena logom Christian Dior Paris. Iznenadit će te i cijena ovih ljepotica koja doseže vrtoglavih 2 410 eura.

Sigurno se radi o čizmama koje ne može svatko nositi, a Jennifer ih je vrlo hrabro uklopila u neobičnu damsku kombinaciju.

Foto: Profimedia