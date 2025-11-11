Jednostavne, elegantne i uvijek moderne: Ove traperice Francuskinje obožavaju

Traperice su ove sezone ponovno u središtu pažnje, a među brojnim krojevima i trendovima jedan klasik se ističe - modeli ravnih nogavica. Jednostavne, svestrane i uvijek moderne, ove zime vraćaju se u punom sjaju, a vole ih i francuske fashionistice koje ih kombiniraju s lakoćom i besprijekornim stilom

Temperature polako padaju, a slojevito odijevanje ponovno postaje svakodnevica. Uz pletivo i kapute, traperice su ponovno u fokusu i ove sezone dolaze u bezbroj varijacija – od širokih krojeva i cargo modela do onih inspiriranih devedesetima. No, među svim trendovima, jedan klasik nikada ne gubi svoj status: traperice ravnih nogavica. Ovaj vječni model, koji uspješno spaja eleganciju i ležernost, ove će zime biti posebno popularan, osobito u verzijama koje dopiru do gležnja.

Njihova jednostavna, ali besprijekorno elegantna silueta osvojila je i Francuskinje – dovoljno je pogledati Instagram feedove poznatih pariških fashionistica koje ih kombiniraju s lakoćom i nenametljivim šarmom.

Traperice ravnih nogavica omiljene su upravo zato što pristaju svakoj figuri i savršeno se uklapaju u različite stilove. Njihov kroj naglašava prirodnu liniju tijela bez pretjeranog naglašavanja oblina, stvarajući izdužen i profinjen dojam. Osim što su iznimno svestrane, ove traperice jednostavne su za stiliziranje – jednako dobro izgledaju uz klasične loaferice, gležnjače ili tenisice, kao i uz elegantne kapute, blejzere ili mekano pletivo.

Modne piste i ulice modnih prijestolnica ove sezone prepune su modela u tamnijim tonovima, čistih linija i bez suvišnih detalja, što potvrđuje povratak jednostavnosti i sofisticiranosti u svakodnevni stil. Bilo da biraš klasični tamnoplavi traper, isprani denim ili svijetlije ecru tonove, traperice ravnih nogavica uvijek će izgledati chic i bezvremenski.

U nastavku donosimo i neke od naših favorita iz high street ponude – modele koji spajaju udobnost, kvalitetu i onaj francuski „je ne sais quoi“ koji nikada ne izlazi iz mode.

Zara - 35,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

COS - 89 €

H&M - 34,99 €

H&M - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €