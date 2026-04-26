Najchic trend za ljeto? Japanke na petu koje obožava i Hailey Bieber

Japanke na petu, omiljeni izbor Hailey Bieber, već su zavladale kolekcijama brojnih brendova, a zahvaljujući svojoj svestranosti i nenametljivom chic dojmu, lako će se uklopiti u svaki ljetni look

Ako postoji jedan model obuće koji će obilježiti sezonu pred nama, to su japanke na petu. Minimalističke i elegantne, japanke na petu već su se prije nekoliko sezona vratile na modnu scenu, no čini da će ovog ljeta biti aposlutni hit. Posebno ih obožava Hailey Bieber, čiji su outfiti često najbolji pokazatelj kako jednostavan komad može izgledati luksuzno i chic.

Upravo u njezinim svakodnevnim i večernjim kombinacijama vidi se snaga ovog modela. Japanke na petu savršeno se uklapaju u estetiku tihog luksuza – nenametljive su, čistih linija i bez suvišnih detalja, ali istovremeno dovoljno upečatljive da podignu svaki look. Hailey ih voli nositi uz ravne traperice ili elegantne crne hlače i jednostavne topove u dnevnim varijantama, ali i uz svilene košulje i mini suknje za večernje izlaske, čime je jasno pokazala koliko su svestrane.

Ono što ovaj trend čini posebno privlačnim jest njegova prilagodljivost. Japanke na petu lako se kombiniraju uz gotovo sve – od opuštenih traperica i lanenih hlača do ženstvenih haljina i suknji. Velika je prednost i to što zahvaljujući jednostavnom dizajnu, vizualno izdužuju nogu i daju cijeloj silueti profinjeniji dojam.

Trend su već prepoznali i brojni modni brendovi, pa su japanke na petu zauzele važno mjesto i u high street ponudi, ali i u kolekcijama luksuznih modnih kuća. Dolaze u raznim varijacijama – od klasičnih modela s tankim remenčićima do onih s kitten potpeticom ili punim petama, u neutralnim nijansama poput crne, bež i smeđe, ali i u odvažnijim bojama poput crvene.

Ako tražiš obuću za ljeto koja je istovremeno chic, moderna i nosiva u različitim prilikama, japanke na petu su savršen izbor. Naše favorite iz aktualne ponude izdvajamo u nastavku.

