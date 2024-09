Hlače i traperice s leopard uzorkom su najtraženiji komad

Životinjski print jedan je od najvećih modnih trendova ove godine, a osobito se ističe leopard uzorak. Čini se da će se popularnost ovog trenda nastaviti i u nadolazećoj jesenskoj sezoni pa se u novim kolekcijama mnogih brendova mogu pronaći komadi za jesen s upečatljivim leopard printom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od haljina do torbi i cipela, leopard uzorak je apsolutno zavladao modnim svijetom. S obzirom na to da su pred nama hladniji dani, sve češće ćemo nositi hlače, a one s leopard printom idealan su dodatak jesenskoj garderobi.

Upravo bi hlače začinjene ovim efektnim printom mogle biti jedan od najpoželjnijih komada za nadolazeću jesen, a čini se da su i influencerice već prihvatile ovaj trend. Hlače s leopard uzorkom svakako su statement komad pa će uz njih svaka kombinacija djelovati zanimljivo.

Osim hlača, u ponudi brendova mogu se pronaći čak i traperice s leopardom uzorkom koje se mogu kombinirati na uistinu bezbroj načina. Sjajno će izgledati uz jesenske blejzere, obične T-shirt majice ili bluze u neutralnim nijansama.

Zavirile smo u akutalnu ponudu omiljenih high street dućana, a u nastavku izdvajamo odlične modele hlača i traperica za sve ljubitelje ovog upečatljivog printa.

H&M - 29,99 €