Haljine za jesen: 5 trendova koji će ove sezone dominirati modnom scenom

Od romantičnih haljina ukrašenih čipkom do silueta s naglašenim ramenima, ovo su trendovi haljina za jesen 2025. koje moraš uvrstiti u svoju garderobu

Jesen je savršeno vrijeme da nastaviš uživati u nošenju haljina, čak i nakon što su ljetne vrućine popustile. Na Tjednima mode za jesen/zimu 2025. mogle su se vidjeti razne siluete i materijali, a izbor je dovoljno širok da će svaka žena s lakoćom pronaći savršeni model za sebe.

Haljine za jesen

S jedne strane spektra nalaze se ultra-romantični modeli ukrašeni čipkom u nježnim nijansama ružičaste i prljavo bijele. S druge strane, siluete s naglašenim ramenima unose duh 80-ih. Između toga, poznati materijali i svježe dužine rubova pružaju nosive opcije za svaki dan. Modne kuće eksperimentiraju, ali ostaju vjerne oblicima, detaljima i teksturama koje su se pokazale bezvremenskima iz sezone u sezonu.

Profimedia

Haljine su ne samo elegantne, već i praktične – dovoljno je dodati nekoliko pažljivo odabranih modnih dodataka i slojevitu jaknu, i tvoja stylish jesenska kombinacija je spremna. Od romantičnih čipkastih modela do odvažnih silueta s naglašenim ramenima, ovo su glavni trendovi haljina za jesen koji će dominirati modnom scenom u nadolazećim mjesecima:

Profimedia

Čipkasta elegancija

Eterične haljine ukrašene čipkom donose lakoću i romantični štih jesenskoj garderobi. Bilo kroz detaljni overlay ili nježne obrube, čipka je must-have, a kuće poput Chloé, Saint Laurenta i Isabel Marant dokazuju da ovaj trend može biti suvremen i nosiv.

Zara - 49,95 €

Zimmermann (Net-A-Porter) - 2.750 €

80-e u fokusu

Naglašena ramena, strukturirani strukovi i doza drame – ’80-e se vraćaju na velika vrata. Haljine inspirirane odijelima odličan su način da osvježiš svoju poslovnu garderobu, ali i svaku elegantnu dnevnu kombinaciju.

Asos - 92,65 €

COS - 135 €

Mašne kao detalj

Za razliku od moćnih silueta, mašne donose zaigranu notu svakom looku. Bilo da su diskretno raspoređene ili istaknute u velikoj, teatralnoj verziji oko vrata, dizajneri poput Chanela i Jil Sandera daju ovoj ženstvenoj dekoraciji glavno mjesto na haljinama.

Ganni (Net-A-Porter) - 265 €

H&M - 39,99 €

Raskoš baršuna

Baršun se savršeno uklapa u jesenske mjesece. Njegova bogata tekstura i nježni sjaj čine haljine idealnima i za dnevne, ali i večernje kombinacije. Carolina Herrera i Alex Rivière predlažu suptilne verzije koje nisu rezervirane samo za party sezonu.

Cefinn - 550 €

Cefinn - 520 €

Haljine do koljena

Ako su ljeto obilježile mini i lepršave maksi haljine, jesen traži praktičnu i elegantnu duljinu do koljena. Ovaj kroj savršeno balansira između udobnosti i stila, pa je idealan izbor za razne prigode - od radnog sastanka do nedjeljnog bruncha.

COS - 99 €