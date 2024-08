Za sve prigode: Efektne haljine iz Zarine nove kolekcije

Ljetna sniženja bliže se kraju, a u trgovine high street brendova počele su stizati nove kolekcije i trendi komadi za kraj ljeta i novu sezonu koja je pred nama. Jedan od omiljenih brendova mnogih fashionistica je Zara u čijoj se novoj kolekciji već sada mogu pronaći brojni trendi komadi za koje uopće ne sumnjamo da će postati bestselleri.

U fokusu su i dalje haljine, a Zara ima brojne divne nove modele koji su idealan izbor upravo za preostale dane ljeta i prijelazni period. Zbog svoje svestranosti i prilagodljivosti svakoj prilici, haljine su omiljeni komad mnogih žena pa svake sezone volimo svoju garderobu osvježiti s nekoliko novih stylish modela.

U Zarinoj aktualnoj ponudi i dalje dominiraju ljetne haljine, no može se pronaći i nekoliko jesenskih modela. Od ležernih modela idealnih za svaki dan pa do elegantnih haljina za posebne prigode, popularni brend donosi ponešto za svačiji stil i ukus. Posebnu pažnju privlače modeli s životinjskim printom koji će, kako se čini, ove jeseni biti veliki hit, a tu su i klasici poput košulja-haljina koje su idealan dodatak poslovnoj garderobi. One najljepše modele idealne za dane pred nama donosimo u nastakvu.

Midi haljina izrađena od mješavine lana i pamuka - 45,95 €

Kratka haljina s životinjskim printom - 29,95 €

Asimetrična haljina - 45,95 €

Haljina s remenom - 25,95 €

Prugasta kaftan haljina - 39,95 €

Izvezena košulja-haljina - 69,95 €

Košulja-haljina s printom - 49,95 €

Kratka haljina s vezom - 29,95 €

Prugasta haljina s remenom - 39,95 €

Haljina s životinjskim printom - 49,95 €

Haljina s uzorkom - 49,95 €

Košulja-haljina s pojasom - 45,95 €

Haljina s uzorkom - 39,95 €

Duga haljina od trapera - 35,95 €

Midi haljina bez rukava - 25,95 €