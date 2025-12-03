Haljina koja je zapalila crveni tepih: Božanstvena Rita Ora u bisernoj kreaciji

Britanska pjevačica, koja nikada ne igra na sigurno kad je moda u pitanju, pojavila se u haljini koja je momentalno pokrenula val šapata, divljenja, ali začuđenih pogleda - odmah je jasno i zašto

Rita Ora zasjala je na crvenom tepihu Fashion Awardsa 2025., održanih u spektakularnom Royal Albert Hallu u Londonu. Ora je još jednom dokazala da je modna ikona koju je nemoguće ignorirati, pojavivši se u haljini koju su svi istog trenutka svrstali među najzapamćenije lookove večeri.

Njezina biserna haljina, obasjana tisućama sjajnih detalja, klizila je niz siluetu poput tekućeg luksuza. Najveću pažnju privukao je dramatični, duboki dekolte u kombinaciji s visokim izrezom, što je kombinaciji dao dozu smjelosti, senzualnosti i modne odvažnosti kakvu traži crveni tepih. Neočekivani twist donose mint salonke koje razbijaju monokromatsku priču looka. Rita je tako znalački izbalansirala eleganciju i seksepil, dok je minimalistički nakit dopustio da haljina bude glavna zvijezda večeri.

S kosom podignutom u glamuroznu, modernu punđu i besprijekornim make-upom s naglaskom na oči, Ora je ostavila dojam prave božice večeri – modne, samouvjerene i besprijekorno stilizirane.

Njezina pojava ponovno je pokazala zašto je Rita Ora jedna od najhrabrijih trendseterica današnjice. Biserna haljina s dubokim izrezom možda nije za svakoga, ali ona ju je nosila s lakoćom i stavom.