Kultna haljina: Hailey Bieber na Coachelli u rijetkom Dior komadu iz Gallianove ere

Hailey Bieber ponovno je dokazala da joj, kada je riječ o spajanju vintage mode i suvremenog stila, nitko nije ravan. Na Coachelli je zablistala u rijetkoj Dior haljini iz 90-ih koja je odmah postala jedan od najkomentiranijih modnih trenutaka popularnog festivala

Hailey Bieber još jednom je potvrdila status modne ikone, i to izborom koji spaja nostalgiju, luksuz i suvremeni cool moment. Na ovogodišnjoj Coachelli pojavila se u rijetkom vintage komadu iz arhive modne kuće Christian Dior - mini slip haljini iz kolekcije jesen/zima 1998., iz razdoblja kada je kreativnu viziju brenda oblikovao legendarni John Galliano.

Riječ je o upečatljivom modelu koji savršeno utjelovljuje estetiku kasnih devedesetih: zavodljiva, ali nenametljiva slip silueta s tankim naramenicama i nježno zaobljenim dekolteom. Haljina je izrađena od svile, a posebnu dimenziju daje joj tekstura nalik čipki u intenzivnoj žutoj boji. Kontrastni detalji u magenta nijansi na dekolteu i donjem rubu dodatno naglašavaju ženstvenost i daju dozu razigranosti ovom arhivskom komadu. Hailey je haljinu pronašla putem poznatog vintage studija Tab Vintage, čime je još jednom pokazala koliko cijeni modu s pričom i nasljeđem.

No, njezin Coachella styling nije bio samo modni trenutak - bio je i dio mnogo osobnije priče. Hailey je na svom Instagramu podijelila niz fotografija i videozapisa kojima je sažela, kako je napisala, ”poseban vikend. Glavni razlog za slavlje bio je povratak Justina Biebera na veliku pozornicu, nakon četiri godine pauze, kao jednog od glavnih izvođača festivala.

U emotivnim trenucima koje je podijelila s pratiteljima, Hailey se može vidjeti kako s njihovim sinom Jackom promatra nastup s ruba pozornice. Jedna od najdirljivijih fotografija prikazuje je kako drži sina u naručju dok zajedno gledaju Justinov nastup na velikim ekranima, uz jednostavnu, ali snažnu poruku: “TAKO sam ponosna”.