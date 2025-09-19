Emily Ratajkowski u izdanju u kojem želimo provesti cijelu jesen, a kožna jakna je apsolutni hit

Njezin modni izraz uvijek balansira između zavodljivog i opuštenog, što je čini inspiracijom ženama koje žele izgledati dotjerano, ali bez previše truda

Američka manekenka Emily Ratajkowski odavno se pozicionirala kao ikona modernog stila – jednako uvjerljiva na crvenom tepihu u glamuroznim haljinama, kao i na ulici u ležernim kombinacijama poput ove.

Profimedia

Oversized smeđu kožnu jaknu – komad koji ove sezone doživljava veliki povratak i lako se kombinira s različitim stilovima kombinirala je s kariranom košuljom neutralnih tonova, dok je donji dio outfita vrlo opušten: crne široke hlače i bež UGG čizme daju cijelom looku opuštenu vibru. Styling je upotpunila crnim sunčanim naočalama i jednostavnim zlatnim naušnicama.

Profimedia

