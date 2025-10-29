Emily Ratajkowski jednostavnim trikom privukla poglede na raskošnu ogrlicu - pokazala je dekolte

Slavna manekenka pojavila se na proslavi kuće Swarowski u crnoj coat haljini i pokazala kako se u prvi plan stavlja nakit

Emily Ratajkowski sve je ostavila bez daha kada se pojavila na raskošnoj proslavi Swarowski Masters od Lightning u utorak u Los Angelesu. Slavna ljepotica odlučila je da glavna zvijezda njezinog stylinga bude Swarowski ogrlica oko njenog vrata, a kako bi to postigla, poslužila se jednostavnim trikom - sve je osim ogrlice stavila u drugi plan.

Slavna manekenka odjenula je crnu coat haljinu s prorezom i dubokim dekolteom, crne najlonke te crne cipele na visoku potpeticu. Makeup je bio nenapadan: smeđi smokey na očima, malo rumenila i nude ruž, a za frizuru je odabrala raspuštenu kosu koja je uokvirila njeno lice.

Emily je tako uz pomoć dekoltea dodatno naglasila Swarowski ogrlicu koja je bila u kontrastu s njenom crnom haljinom.

Manekenka je nedavno debitirala na reviji Victoria's Secret. nakon deset godina karijere, napokon je prošetala najpoželjnijom pistom. BIla je odjevena u ružičasto donje rublje, a umjesto krila, Viktorijina anđelica nosila je latice koje su oko njene glave činile prekrasnu ružičastu orhideju.