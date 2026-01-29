Elegantnije od crnih: Ova boja traperica obilježit će novu sezonu

U 2026. godini crne traperice polako ustupaju mjesto tamnosivima, koje se nameću kao novi neutralni komad u svakodnevnoj garderobi. Ova nijansa zadržava dozu elegancije, ali djeluje svježije i modernije, zbog čega se lako uklapa u različite stilove i prilike

Traperice su jedan od onih modnih klasika kojima se uvijek iznova rado vraćamo, bez obzira na trendove i promjene sezona. One su temelj gotovo svake garderobe jer nude savršenu kombinaciju udobnosti, praktičnosti i stila. Svake godine dobivaju novo ruho kroz krojeve, boje i detalje, ali njihova bezvremenska privlačnost ostaje ista.

U 2026. godini modna scena donosi suptilnu, ali primjetnu promjenu: crne traperice, koje su godinama bile sinonim za eleganciju i siguran izbor, polako ustupaju mjesto tamnosivima. Ova nijansa zadržava ozbiljnost i profinjenost koju volimo kod crne boje, ali istovremeno djeluje mekše, modernije i svježije. Tamnosive traperice postaju novi neutralni komad koji se lako uklapa u različite stilove, od poslovnih do opuštenih dnevnih kombinacija.

Jedan od razloga njihove popularnosti leži u svestranosti. Tamnosiva boja vizualno izdužuje siluetu i ostavlja dojam elegancije, ali bez strogoće koju ponekad imaju crne traperice. Upravo zato savršeno funkcioniraju u kombinacijama s klasičnim komadima poput bijelih košulja, bež kaputa ili sivih blejzera. Za dnevne outfite možeš ih nositi uz jednostavne pamučne majice, pletene pulovere ili kratke jakne, dok navečer lako prelaze u sofisticiraniju varijantu uz svilenkaste bluze, kožne jakne i cipele s potpeticom.

Ove sezone posebno se ističu modeli širih nogavica te klasične ravne traperice. Širi krojevi donose dozu nonšalantne elegancije i odlično se kombiniraju s kratkim sakoom ili uskim topom kako bi se postigla ravnoteža proporcija. Ravni kroj, s druge strane, ostaje bezvremenski izbor koji pristaje gotovo svakom tipu građe i lako se prilagođava različitim stilovima. Tamnosive traperice u tim krojevima djeluju urednije od svijetlog trapera, ali opuštenije od crnog, što ih čini idealnim za svakodnevno nošenje. Uz to, lako se uklapaju u različite modne estetike - odlično će djelovati i u minimalistčkim i u trendovskim kombinacijama.

Tamnosive traperice u novoj bi sezoni mogle postati ključni komad garderobe koji zamjenjuje klasične crne modele. Donose svježinu, lakoću kombiniranja i profinjeni izgled koji odgovara gotovo svakoj prilici. Upravo zato izdvajamo high street favorite koji potvrđuju da je ovaj trend već zavladao kolekcijama popularnih modnih brendova.

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 27,99 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €