Elegantne, udobne i chic: Vunene hlače su must-have dodatak zimskim kombinacijama

Zima je na vratima i dani postaju sve hladniji pa češće posežemo za toplim komadima koji ne nude samo udobnost, već i profinjen izgled. Upravo zato vunene hlače ponovno dolaze u središte pozornosti. Riječ je o bezvremenskom klasiku koji nikada ne izlazi iz mode, a ove sezone posebno su tražene zahvaljujući kombinaciji elegantnog izgleda, topline i svestranosti.

U brojnim kolekcijama high street brendova mogu se pronaći chic modeli izrađeni od kvalitetne vune ili mješavine vune. Njihova privlačnost leži u tome što jednako dobro funkcioniraju u poslovnim kombinacijama, ali i u ležernijim dnevnim izdanjima. U uredskim outfitima posebno dobro izgledaju uz strukirane košulje, tanke dolčevite i pletivo, stvarajući dojam jednostavne i suptilne elegancije. Za opuštenije prilike možeš ih nositi uz mekane pletene pulovere, kratke kardigane ili jednostavne pamučne majice, dok će tenisice, mokasinke ili čizme dodatno naglasiti chic, ali nenametljiv look.

Ove sezone popularni su modeli ravnog i širokog kroja, često u neutralnim tonovima poput sive, bež i smeđe, što ih čini idealnima za slaganje capsule garderobe. Zahvaljujući kvalitetnim materijalima i mogućnosti stiliziranja na bezbroj načina, lako postaju jedan od favorita unutar zimske garderobe.

Ako si u potrazi za kvalitetnim parom vunenih hlača za ovu zimu, high street brendovi nude zaista bogat izbor, a naše favorite otkrij u nastavku.

H&M - 119 €

H&M - 149 €

H&M - 139 €

H&M - 139 €

Mango - 45,99 €

Mango - 94,99 €

Mango - 29,99 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 149 €

Zara - 49,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 59,95 €