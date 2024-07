Počeo je drugi krug sniženja: Pronašli smo 20 sjajnih komada do 20 eura

Nakon prvog kruga sniženja, koji je istaknuo mnoštvo odličnih komada, u većini popularnih high street trgovina sada je započeo i drugi. To znači da su pojedini komadi iz ljetnih kolekcija sada sniženi i do 70 posto pa se mnogi modeli mogu uloviti po uistinu povoljnim cijenama. Uz to, neki su brendovi na sniženje dodali i neke nove komade pa svakako vrijedi provjeriti što se nudi.

Ako još uvijek nisi osvježila svoju garderobu s ključnim komadima za ljeto, sada je za to idealna prilika. H&M, Mango i Zara samo su neki od popularnih brendova na čijim se sniženjima mogu uloviti odlični odjevni komadi, ali i upečatljivi modni dodaci poput pletenih i kožnih torbi ili pak omiljenih ljetnih sandala.

No, osim komada za ljeto, na sniženjima se mogu pronaći i neki komadi za narednu jesensku sezonu, poput balonera, pletiva ili vunenih kaputa pa ako ti je dosta vrućina i već razmišljaš o jeseni, pravi je trenutak za kupnja takvih modela.

Drugi krug sniženja dobra je prilika za investiciju u one neke statement komade i bezvremenske klasike poput kaputa, kvalitetnih traperica ili pak klasičnih haljina koji će se uklopiti u svačiji stil i nosivi su sezonama, bez obzira na trendove. Pretražile smo ponudu omiljenih brendova te pronašle 20 sjajnih komada do 20 eura koji su idealan dodatak svakoj garderobi. Među njima ćeš sigurno pronaći svoje favorite!

Mango - 12,99 €

Mango - 19,99 €

Mango - 12,99 €

Mango - 19,99 €

Mango - 19,99 €

Mango - 19,99 €

H&M - 12,99 €

H&M - 11,99 €

H&M - 11,99 €

H&M - 11,99 €

H&M - 12,99 €

H&M - 7,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 12,99 €

Zara - 12,99 €

Zara - 7,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 12,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 17,99 €

Foto: Instagram, H&M, Mango, Zara