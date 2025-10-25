Dodaj boju u jesenske outfite: Najljepše čizme u crvenim i ljubičastim nijansama

Trendovi ove zime su raznoliki, no za one koji žele unijeti dozu živosti i stila u svakodnevne kombinacije, čizme u crvenoj, bordo ili ljubičastoj boji idealan su izbor. Efektne, upečatljive i odvažne, ove čizme pravi su statement komad koji podiže i najjednostavniji look

Sezona čizama je stigla, a s njom i nova prilika da osvježimo jesensko-zimske outfite. Hladniji dani pred nama traže udobnost i toplinu, ali to ne znači da moraš žrtvovati svoj stil. U trgovine su već stigli brojni modeli – od elegantnih minimalističkih silueta do robusnih bajkerskih i trendovskih kaubojskih čizama. Ipak, ako želiš unijeti dašak boje i osobnosti u svoje modne kombinacije, čizme u crvenoj, bordo ili ljubičastoj nijansi pravi su izbor. Riječ je o efektnom statement komadu koji će začiniti i onaj najjednostavniji outfit.

Crvene čizme savršeno pristaju uz neutralne tonove poput bež, sive ili crne, a izgledaju fantastično i uz traper. Za dnevne kombinacije isprobaj varijantu s trapericama ravnog kroja i pletivom u svijetloj nijansi, dok će navečer odlično izgledati uz mini haljinu i dugi kaput. Ako si sklonija suptilnijem dojmu, bordo modeli su elegantna alternativa – dovoljno upečatljivi, a ipak profinjeni.

Ljubičaste čizme, s druge strane, unose dozu luksuza i ženstvenosti u svaki outfit. Posebno se ističu u kombinaciji s tamnim tonovima poput tamnoplave ili čokoladnosmeđe, ali i u color block varijantama uz kontrastne boje. Sjajno funkcioniraju i kao modni naglasak uz monokromatski outfit, dajući mu modni zaokret i dozu odvažnosti.

Bilo da biraš baršunasti finiš, lakiranu kožu ili mat efekt, ovakve čizme podići će svaku kombinaciju i dati joj karakter. Idealne su za one dane kada želiš izgledati posebno i drugačije.

Ako si u potrazi za upečatljivim čizmama za hladnije dane, one u crvenim i ljubičastim nijansama idealan su izbor. U nastavku donosimo i najbolje modele iz aktualnih kolekcija high street brendova.

H&M - 79,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 249 €

Mango - 99,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 79,99 €

& Other Stories - 179 €

& Other Stories - 349 €

Stradivarius - 55,99 €

Stradivarius - 55,99 €

Stradivarius - 45,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Zara - 119 €

Zara - 109 €