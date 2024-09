Umjesto gležnjača: Ove jeseni nosit ćemo upečatljive čizme do koljena

Jesen nam je na vratima i ubrzo ćemo lepršavu ljetnu odjeću zamijeniti malo toplijim komadima poput pletiva i balonera. Kad je riječ o cipelama, u fokus ponovno dolazi zatvorena obuća poput loaferica i čizama.

Ove sezone na modnu scenu dolaze neki novi trendovi pa se tako nakon puno godina vladavine 'chunky' gležnjača u modu opet vraćaju visoke čizme, i to modeli do koljena. Klasične čizme do koljena idealan su dodatak garderobi za jesen i zimu, a iako će ove sezone biti trendi, ustvari je riječ o bezvremenskom komadu koji uvijek djeluje moderno i stylish.

Ovaj modni klasik svakih se nekoliko sezona vraća u modu i čini se da će ove jeseni apsolutno dominirati ulicama. Čizme do koljena ključni su modni dodatak uz koji će svaki outfit djelovati elegantnije i skladnije. Riječ je o modelu obuće bez kojeg ne možemo zamisliti hladnije dane, a mogu izgledati sjajno uz razne kombinacije. Primjerice, odlično se slažu sa ženstvenim midi haljinama ili suknjama, no mogu se nositi i uz hlače ili traperice.

Prvi modeli čizama do koljena stigli su i na police omiljenih high street trgovina te privlače pažnju efektnim izgledom i dizajnom. Čini se da će ove jeseni najpopularniji biti modeli kaubojskog stila te jahaće čizme koje djeluju jako šik. Zavirile smo u aktualne kolekcije, a u nastavku izdvajamo neke od najboljih modela.

