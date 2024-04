Luksuzne i sofisticirane: 4 upečatljive nijanse koje će podići svaku kombinaciju

Kako bi odjevna kombinacija djelovala stylish, potrebno je izabrati odgovarajući model te skladno ukomponirati boje. Boje itekako utječu na završni dojam, a iako se ove sezone sve češće viđa ziheraška crna, topli dani pravo su vrijeme za okretanje upečatljivim nijansama. Boja fuksije, ali i pastelne nijanse zadnjih su godina bili favoriti, a isto je i s ljubičastom koja odiše glamurom i šarmom.

Ipak, nekoliko je boja uz koje će tvoja kombinacija djelovati sofisticirano i luksuzno. Komadi ne trebaju stajati nekoliko stotina eura, mogu biti cjenovno prihvatljivi, a opet predivni i usklađeni. Ako upravo ovih dana čistiš ormar i raspoređuješ omiljene proljetno-ljetne komade, obrati pažnju na to imaš li u ormaru neke komade u ovim raskošnim nijansama. Definitivno su 'it' sezone.

Nježno žuta

Prva nijansa na našem popisu jest nježno žuta. Treba ju birati odmjereno. To znači da će već i samo jedan odjevni komad u nježno žutoj učiniti razliku. Odabrati možeš lepršave hlače, haljinu ili bluzu s volanima, a želiš li ići na sigurno, pokušaj s torbicom u ovoj nijansi. Zapravo, nježno žuta bliska je bijeloj pa sve ono što bi inače odabrala u bijeloj, pokušaj isprobati u pastelno žutoj. Uostalom, ima li što boje od ove nijanse i sunčevih zraka.

Zelena boja

Zelena osvaja na prvi pogled! Dolazi u toliko nijansi da ju je žao zaobići u proljetnoj garderobi. Živahne zelene nijanse već su godinama na listi najpoželjnijih i viđamo takve haljine, majice, ali i sakoe. Adut je i maslinasto zelena koja dolaskom toplih dana zavlada kolekcijama najpopularnijih trgovina – s razlogom. Lako se uklapa u svačiji stil i odskače. Čak i ako se radi o basic komadima.

'Baby' plava

Nježno plava ili 'baby blue' sigurno ćemo viđati cijelo ljeto. Jedva čekamo vidjeti haljine u toj boji. Radi se o nježnoj, sofisticiranoj nijansi koja jako dobro ide s bijelom bojom. Kao stvorena je za ležerne, ali i svečane kombinacije, odiše nježnošću i najavljuje lijepo razdoblje godine. Trendeseterice je rado nose posebno na sakoima i suknjama.

Efektna crvena

Iako nije klasična proljetna boja, efektnu crvenu volimo ukomponirati u svakodnevnim kombinacijama. Odmah podigne svaki stajling pa se mnoge žene u crveno oblače od glave do pete. Može to biti zaista glamurozna kombinacija, no za dodatan dašak luksuza dovoljno je izabrati crveni sako, torbicu ili pak štikle.