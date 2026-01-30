Blejzeri s povišenim ovratnikom najveći su modni hit nove sezone

Klasični blejzer vraća se u središte modne scene, ali u potpuno novom izdanju. Ove sezone nosi se s povišenim ovratnikom koji mu daje suvremenu, elegantnu i pomalo dramatičnu siluetu. Trend inspiriran modnim pistama pokazuje kako se i najbezvremenskiji komadi mogu reinterpretirati na svjež način, a dobra vijest je da ovaj efekt možeš postići i s blejzerom koji već imaš u ormaru

Blejzeri s povišenim ovratnikom nameću se kao jedan od ključnih trendova nove sezone, vraćajući klasični sako u središte modne pažnje, ali u osvježenom i suvremenom izdanju. Iako su posljednjih sezona prednost imale trendovske jakne poput bomberica, kožnih modela i kaputa s naglašenim krojevima, za 2026. godinu modna scena ponovno ističe bezvremenski blejzer kao temelj snažne i elegantne garderobe. Razlika je u načinu nošenja – fokus se pomiče na povišeni ovratnik koji stvara sofisticiranu siluetu i daje klasičnom komadu novu modnu dimenziju.

Inspiracija dolazi izravno s modnih pista, gdje su dizajneri kao što su Khaite, Max Mara, Tory Burch i Altuzarra predstavili blejzere s podignutim reverima i naglašenim vratnim linijama. Takvi modeli djeluju moćno, moderno i pomalo dramatično, a istovremeno zadržavaju eleganciju po kojoj je sako poznat.

U kolekcijama za proljeće i ljeto 2026. mogli su se vidjeti i već gotovi modeli s konstruiranim povišenim ovratnikom, ali i klasični blejzeri stilizirani na novi način, čime se jasno poručuje da trend nije rezerviran isključivo za dizajnerske komade.

Massimo Dutti

Posebno je zanimljivo to što ovaj trend ne zahtijeva kupnju potpuno novog odjevnog predmeta. Klasični sako koji već imaš u ormaru možeš vrlo jednostavno prilagoditi aktualnoj estetici tako da podigneš ovratnik i oblikuješ ga prema vratu. Time se dobiva dojam visokog ovratnika koji podsjeća na strukturu kaputa ili modernih jakni, a cijeli outfit djeluje promišljenije i trendi. Ovakav način nošenja odlično funkcionira uz jednostavne kombinacije poput tamnih traperica, klasičnih hlača ravnog kroja ili monokromatskih outfita koji dodatno naglašavaju liniju vrata i ramena.

Blejzeri s povišenim ovratnikom unose dozu modne svježine u svakodnevne kombinacije, a istovremeno ostaju vjerni ideji bezvremenske garderobe. Upravo ta ravnoteža između klasike i suvremenog stila čini ih jednim od najzanimljivijih trendova koji će obilježiti nadolazeću sezonu.

Na kraju, ovaj trend potvrđuje da se moda često vraća osnovama, ali ih reinterpretira kroz nove stilističke detalje. Blejzer se vraća kao centralni komad ormara, a povišeni ovratnik daje mu karakter i modnu relevantnost za 2026. godinu.

U nastavku donosimo high street favorite - stylish modele blejzera s povišenim ovratnikom za svakodnevne kombinacije.

H&M - 54,99 €

H&M - 44,99 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 219 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 89,95 €