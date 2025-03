Jakne od brušene kože su favorit - pronašli smo 15 chic modela

Proljeće je pred vratima, a jakne od brušene kože, koje su obilježile prošlu jesen, i dalje su ključni komad garderobe. Od tople karamel nijanse do ležernih silueta inspiriranih sedamdesetima, ovaj bezvremenski odjevni komad savršeno nadopunjuje sezonske trendove i postaje nezaobilazan izbor za promjenjivo proljetno vrijeme.

Osim što su lagane i praktične za svježa jutra i prohladne večeri, jakne od brušene kože odlično se kombiniraju s ostalim hit komadima ove sezone – od traperica širokih nogavica do minimalističkih srebrnih tenisica. Inspiraciju pronalazimo i na modnim pistama – proljetno-ljetne revije za 2025. godinu donijele su pregršt varijacija na temu brušene kože. Isabel Marant unijela je boemski duh kroz modele s resama i opuštene kaubojske siluete, dok je Prada eksperimentirala s teksturama i bojama, predstavljajući jakne u dubokim oker i zelenim tonovima. Miu Miu je pak dodao dozu glamura, kombinirajući brušenu kožu s bogato ukrašenim remenjem i sunčanim naočalama u nijansi žutog zlata.

Foto: Profimedia

Također, poznate zvijezde poput Belle Hadid, Hailey Bieber i Emily Ratajkowski viđene su u jaknama od brušene kože inspiriranim sedamdesetima, čime su dodatno potaknule popularnost ovog trenda. Jakne od brušene kože nastavljaju uživati u popularnosti i na modnim pistama, gdje su dominirale kolekcijama za proljeće/ljeto 2025. godine.

I high street brendovi su brzo prepoznali popularnost ovog trenda, donoseći verzije jakni od brušene kože koje djeluju jednako luksuzno kao one s modnih pista. Klasična antilop jakna u smeđoj boji ostaje nezaobilazan izbor, no ove sezone viđamo i moderne varijacije – od skraćenih krojeva i bomber modela do svijetlih bež tonova.

Bilo da biraš statement komad s resama, elegantnu oversized varijantu ili bezvremenski klasičan model, jakna od brušene kože savršen je proljetni dodatak koji ćeš moći nositi godinama, a neke od najljepših modela iz aktualnih high street kolekcija donosimo u nastavku.

H&M - 54,99 €

H&M - 279 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Sézane - 340 €

Reserved - 179,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 159,99 €

Reserved - 39,99 €

Reserved - 59,99 €

& Other Stories - 499 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius - 45,99 €