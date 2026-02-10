Zara, Mango, Massimo Dutti i H&M: 15 torbi iz novih kolekcija koje izgledaju luksuzno
Proljeće 2026. donosi povratak profinjene estetike i torbi koje izgledaju luksuzno, ali su dostupne široj publici. Zara, Mango, Massimo Dutti i H&M u svojim su novim kolekcijama jasno dali do znanja da se naglasak vraća na kvalitetan dizajn, čiste linije i bezvremenske boje.
U fokusu su strukturirane torbe srednje veličine, modeli s čvrstim ručkama i diskretnim metalnim detaljima u zlatnoj ili srebrnoj varijanti. Popularne su nijanse čokolade, konjaka, maslina i tople bež boje, uz nezaobilaznu crnu i sve prisutniju bijelu. Minimalizam dominira, ali uz male pomake - asimetrični oblici, suptilni reljef kože i decentni logotipi.
Posebno se ističu torbe koje podsjećaju na dizajnerske klasike: elegantne, jednostavne i nosive u svakoj prilici, od dnevnih kombinacija do večernjih izlazaka. Upravo takve modele smo i odabrali - 15 torbi koje na prvi pogled izgledaju luksuzno, a savršeno se uklapaju u proljetnu garderobu.