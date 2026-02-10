Zara, Mango, Massimo Dutti i H&M: 15 torbi iz novih kolekcija koje izgledaju luksuzno

U novim street style kolekcijama oosebno se ističu torbe koje podsjećaju na dizajnerske klasike: elegantne, jednostavne i nosive u svakoj prilici

Proljeće 2026. donosi povratak profinjene estetike i torbi koje izgledaju luksuzno, ali su dostupne široj publici. Zara, Mango, Massimo Dutti i H&M u svojim su novim kolekcijama jasno dali do znanja da se naglasak vraća na kvalitetan dizajn, čiste linije i bezvremenske boje.

U fokusu su strukturirane torbe srednje veličine, modeli s čvrstim ručkama i diskretnim metalnim detaljima u zlatnoj ili srebrnoj varijanti. Popularne su nijanse čokolade, konjaka, maslina i tople bež boje, uz nezaobilaznu crnu i sve prisutniju bijelu. Minimalizam dominira, ali uz male pomake - asimetrični oblici, suptilni reljef kože i decentni logotipi.

Posebno se ističu torbe koje podsjećaju na dizajnerske klasike: elegantne, jednostavne i nosive u svakoj prilici, od dnevnih kombinacija do večernjih izlazaka. Upravo takve modele smo i odabrali - 15 torbi koje na prvi pogled izgledaju luksuzno, a savršeno se uklapaju u proljetnu garderobu.

Zara, vrećasta torba - 29,95 €

Mango, kožna maxi shopper torba - 299,99 €

Massimo Dutti, kožna torba - 149 €

Mango, vrećasta torba - 59,99 €

Reserved, shopper torba - 45,99 €

Stradivarius, mini torba - 17,99 €

Reserved, hobo torba - 39,99 €

Zara, kožna torba - 39,95 €

Massimo Dutti, isprepletena torba - 169 €

Zara, torba sa zakovicama - 25,95 €

Zara, clutch torba - 39,95 €

Stradivarius, četvrtasta torba - 25,99 €

H&M, kožna torba - 119 €

Massimo Dutti, torba u obliku polumjeseca - 169 €

Reserved, kožna shopper torba - 89,99 €