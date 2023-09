Ljubav je slijepa: Znakovi da je ON 'predobar da bude istinit'

Nosi ti ružice, kupuje čokoladice, vodi te na događanja koja se samo tebi sviđaju, ukratko - drži te kao kap vode na dlanu. Amorova strelica te pogodila ravno 'u sridu' i sigurno misliš da si prava sretnica jer je takav frajer jedan na milijun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zaljubljena do ušiju, uvjerena da je tvoj Apolon najbolji, ne pada ti na pamet propitkivati je li on stvarno takav i postoji li uopće 'ljudsko savršenstvo' u toj mjeri. Ali, trebala bi! Imaj na umu da je i on samo čovjek, a ljudi griješe i nisu savršeni.

Ovakve zaluđenosti mogu te odvesti u slijepe ulice, jer velike su šanse da takav 'savršeni frajer' skriva nešto ispod te idealne maske. Pripazi na ove znakove, jer ako ih prepoznaješ u svom frajeru, jednostavno je predobar da bude istinit.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uvjerenja mogu negativno utjecati na naš život?