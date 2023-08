Avanturistička 'Y' poza ovog bi ljeta mogla postati tvoj omiljeni novitet u krevetu

Duži dani, tople noći, romantika na godišnjem odmoru… Čini se da ljeto mnoge 'baca' u seksi raspoloženje i daje želju za isprobavanjem novih stvari. Seks usred toplinskog vala možda nije najbolja opcija jer su tijela znojna i ljepljiva. Ili je baš tad najbolje? I dok jedni baš zato žele osjetiti blizinu svog partnera, drugi parovi biraju poze u kojima tijela nisu pripijena, u kojima mogu disati. Pa tako 'vruće igrice' prebace pod tuš, hladan pod ili uz otvoren prozor. No o savršenim ljetnim pozama ipak ćemo nekom drugom zgodom.

Ovog puta otkrivamo ti pozu koja nije nimalo obična. Nije ni tipično ljetna jer vam tijela trebaju činiti oblik bočnog slova Y. Po tome se naziva Y poza. Kako biste je izveli, možda vam treba malo fleksibilnosti, a i iskustvo joge je dobrodošlo. Torzo i ramena tvog frajera trebala bi biti koliko-toliko snažna te vam leđa trebaju biti zdrava. Imate li problema s leđima, radije je izbjegnite. Određena razina kondicije za vas oboje tu je neizbježna.

Ljeto je savršeno vrijeme za izlazak iz rutine pa makar to značilo zajedničko znojenje. Y poza mogla bi vam pomoći istrošiti kalorije, a istovremeno 'ciljati' tvoju G-točku. Opustiš li se, ludi su vrhunci u najavi!

Da biste spojili tijela u bočni Y oblik, muškarac bi trebao biti gore, lagano iza tebe te se rukama čvrsto osloniti na tvrdu površinu na kojoj ležite. Kao da rukama želi načiniti gornji dio slova Y. Ti ležiš dolje s glavom na rubu kreveta (licem lagano prema dolje) s rukama oslonjenima na pod. To znači da bi tvoje tijelo trebalo 'visjeti' na rubu, a ispruženim rukama trebala bi se poduprijeti o pod. Poanta je da ti glava ide što bliže podu, no da istovremeno imaš dovoljno snage za držanje na rukama.

Torzo tvog partnera trebao bi cijelo vrijeme biti iznad tebe. Fleksibilnost donjeg dijela tijela i snaga u rukama trebala bi pak držati kukove na pravom mjestu za penetraciju. On se može osloniti na krevet ili na tvoje kukove.

Pod uvjetom da i on i ti imate dovoljno snage za izdržati ovakav seksi trening leđa, ramena i ruku, ova bi te poza mogla dovesti do fantastičnih orgazama. Mogao bi ti se svidjeti kut i dubina penetracije, no sve to moraš sama otkriti. Već večeras odvažite se na zajednički trening snage u krevetu!

