Bivši te želi natrag? Postavi si ovih šest pitanja prije nego mu se odlučiš vratiti

Bez obzira na razloge koji su doveli do raskida veze s partnerom, prekidi su uvijek teški i bolni i potrebno je neko vrijeme da bismo se od njih oporavili. No, što ako bivši partner želi još jednu priliku? Ima li se smisla miriti s nekim tko nas je povrijedio i započinjati 'drugi krug'?

Objektivno gledano, mirenje s bivšim partnerom rijetko kad ima smisla jer da je veza funkcionirala prekid se ne bi ni dogodio. Međutim, ako su rane još svježe te ti je do njega i dalje stalo, pomisao da mu se vratiš zasigurno ti se čini primamljivom.

Studije su pokazale da se brojni parovi ponovno pomire nakon prekida, a dobar primjer za to su i slavni par Jennifer Lopez i Ben Affleck koji su gotovo nakon 20-ak godina ponovno obnovili svoju staru romansu. Postavlja se pitanje – mogu li veze s bivšim partnerima uspjeti?

Prije nego odlučiš o tome hoćeš li bivšem zalupiti vrata pred nosom ili pak ga dočekati raširenih ruku, trebaš razmotriti nekoliko važnih stvari. U konačnici, odluka o mirenju s bivšim partnerom vrlo je individualna. Stvari koje nekim ljudima smetaju, drugima su prihvatljive, a činjenica je i da se ljudi mogu promijeniti.

Koliko je ozbiljna bila vaša veza?

Duljina vaše veze igra veliku ulogu prilikom donošenja odluke o tome isplati li mu se dati još jednu priliku. Ako je vaša veza bila ozbiljna te ste prekinuli zbog gluposti, možda biste mogli poraditi na svom odnosu. Međutim, ako je veza bila kratka te ste se cijelo vrijeme svađali, možda i niste najbolja kombinacija.

Zašto ste prekinuli?

Popis razloga zbog kojih parovi prekidaju veze je beskrajan. Ako ste prekinuli tijekom intenzivne svađe, možda ste oboje bili bijesni i zaokupljeni trenutkom pa niste realno sagledali čitavu situaciju. Ili je možda zaboravio važan datum. Ili nešto treće. Što god da je dovelo do prekida, svakako se vrijedi osvrnuti na izvorni razlog. Razmisli o tome jeste li spremni to razriješiti. Ako se i dalje volite, ali ste imali probleme, razmislite o savjetovanju kod terapeuta za parove. Dakako, imaj na umu da je to nešto što iziskuje i vrijeme i trud pa dobro promisli jesi li spremna tome se posvetiti.

Možeš li mu ponovno vjerovati?

Povjerenje je temelj svake veze, a jednom kada se naruši, jako ga je teško ponovno izgraditi. Ako razmišljaš o tome da se vratiš bivšem partneru, zapitaj samu sebe možeš li mu ponovno vjerovati. Ako te je prevario, hoćeš li moći ponovno biti njegova djevojka bez da ga neprestano provjeravaš?

Jesi li ga već preboljela i krenula naprijed?

Ako si već prestala žaliti za bivšim partnerom te prihvatila da je vaša veza gotova, dobro razmisli o tome želiš li ga ponovno u svom životu, posebice ako je prekid bio težak i ako ti je trebalo puno vremena da se oporaviš. Želiš li se uistinu odreći nove, neovisne i snažne sebe zbog nekoga tko te je toliko povrijedio? Naravno, uvijek postoje iznimke, ali na tebi je da to odlučiš.

Koji su njegovi razlozi zbog kojih se želi pomiriti?

Samo zato što bivši želi još jednu priliku, to ne znači da je to iz pravih razloga. Možda ga je ostavila cura zbog koje te je ostavio. Ili mu je teško na poslu. Ili naprosto samo želi seks. No, možda je i shvatio koga je izgubio te sada iskreno žali. U svakom slučaju, trebao bi biti u stanju jasno artikulirati koji su njegovi razlozi. Prije nego mu pružiš još jednu priliku, dobro razmisli o tome da li je to uistinu zaslužio.

Hoće li se on sada uklopiti u tvoj život?

Ako si već krenula prema naprijed i započela neki novi život, hoće li se bivši partner sada u to uklopiti? Odlučiš li ga pustiti natrag u svoj život, kakve će biti reakcije okoline? Ovisno o razlozima vašeg prekida, tvoji prijatelji možda neće podržavati taj potez. U konačnici, ako si u svoj život nakon prekida uvela brojne promjene te postala neka posve nova osoba, hoće li njegov povratak narušiti taj sklad?