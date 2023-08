Što učiniti ako ti je prijateljica priznala da vara partnera?

Prijateljica ti je priznala da vara svog partnera. Šokirana si, užasnuta i ne znaš kako se nositi s takvom situacijom. Trebaš li biti na njezinoj strani, reći da prestane varati ili prekinuti prijateljstvo?

Prevara je jedna od najgorih stvari koje se mogu dogoditi u odnosu. Narušava povjerenje i uzrokuje nepotrebnu bol. Ako u vezi ili braku dođe do nevjere, to je znak da u odnosu nešto nije kako bi trebalo biti. U većini slučajeva, nikad nije kriva samo osoba koja je varala te treba uzeti u obzir i odgovornost iznevjerenog partnera i samog odnosa prije nego se nevjera dogodila.

Međutim, ako ti je prijateljica otkrila da je nevjerna svom dečku ili suprugu, takva situacija može biti prilično nelagodna, osobito ako si u dobrim odnosim i s njezinim partnerom. Dakle, što učiniti? U nastavku ti otkrivamo nekoliko savjeta kako se nositi s ovom situacijom.

Budi iskrena

Ona je tvoja najbolja prijateljica, pa će cijeniti tvoju iskrenost. Reci joj što uistinu misliš o varanju. Da, nepravedna je prema svom partneru i riskira da si uništi život. Tvoja iskrenost i realno sagledavanje situacije pomoći će joj da shvati da je to što čini loše. Samo pritom budi nježna i suosjećajna i pokušaj je ne osuđivati.

Pruži joj podršku

Rekla ti je nešto stvarno osobno, stoga joj nemoj držati lekcije. Iako vara svog partnera, to ne znači da prolazi kroz dobar period. Vjerojatno je i sama ljuta na sebe zbog toga što radi pa joj je potrebna tvoja podrška.

Probaj ostati neutralna

Možda ćeš doći u napast da joj držiš prodike i pokušati je natjerati da promijeni svoje ponašanje, no nemoj zaboraviti da je ona gospodar svoje sudbine. Ona sama mora odlučiti što će učiniti. Probaj zadržati neutralan stav jer bi se u protivnom mogla naći u još neugodnijoj situaciji i tako pokvariti vaše prijateljstvo.

Nemoj dopustiti da to utječe na vaše prijateljstvo

To što ti je prijateljica rekla da vara svog partnera ne bi trebalo utjecati na vaš odnos, osim ako ne želiš imati prijateljicu koja vara, no to je druga priča. Ako ti je i dalje do nje stalo, pokušaj se fokusirati na njezine dobre osobine. Nemoj dopustiti da ovaj aspekt njezinog privatnog života stane na put vašem prijateljstvu. Prisjeti se svih onih trenutaka kada je ona bila uz tebe i koliko ti je pomogla kada ti je bilo teško, a sada je vrijeme da ti budeš uz nju, bez obzira na sve.

Postavi granice

Ako ste vas dvije jako bliske, možda će te lako uvući u svoju dramu, ali to je njezin problem, ne tvoj. Želiš li da i dalje ostanete u dobrim odnosima, potrebne su ti granice. Nemoj dozvoliti da njezini životni izbori utječu na tvoj život. Nemoj u cijeloj toj situaciji zaboraviti na sebe.

Nemoj je osuđivati

Ako si u prošlosti bila prevarena, možda ćeš se ljutiti na svoju prijateljicu zbog onoga što radi, ali ovdje se ne radi o tvojoj prošlosti i ona to ne radi da bi te povrijedila. To je njezin život i njezini problemi. Pokušaj biti otvorenog uma u vezi s onim što se događa kako ne bi postala prijateljica koja osuđuje. Ne trebaš misliti da je ono što radi prihvatljivo, ali nemoj je osuđivati. Svi mi griješimo.

Nemoj zauzimati strane

Ako je i on tvoj prijatelj, možda ćeš htjeti stati u njegovu obranu i sve mu otkriti, no to bi moglo izazvati još više drame i uzrujanosti među svima vama. Najbolje što možeš učiniti je odvojiti se od situacije i ostati neutralna. To što se događa između njih dvoje je njihov problem, a ne tvoj.

Jasno joj daj do znanja kakav je tvoj stav

Možda se osjećaš krivo što podržavaš prijateljicu koja vara partnera, stoga je najbolje da joj odmah na početku jasno daš do znanja kakav je tvoj stav o nevjeri. Reci joj da ne podržavaš to što radi, ali da ćeš i dalje biti uz nju. Tada će znati da te ne može uvući u svoju dramu, ali da ima nekoga s kim može iskreno razgovarati kada joj zatreba podrška. Uostalom, to je jedina stvar koju trebaš učiniti da bi bila dobra prijateljica.