Što je zapravo ljubav? Terapeut otkriva što su znakovi iskrene ljubavi

Svi se osjećaju razočarano kada im je srce slomljeno i ono za što su mislili da je prava ljubav krene po zlu. Možda si i ti prošla kroz nekoliko veza, a za svaku si mislila da će trajati zauvijek, ali kraj se dogodio nakon nekoliko mjeseci ili godina. Možda si doživjela i prevaru od osobe koja je imala sve osobine koje si željela. Možda se pitaš kako pronaći i zadržati pravu ljubav, ali i kako znati da je ljubav prava i iskrena.

Što je prava ljubav? Prema kliničkom psihologu i terapeutu Michaelu W. Regieru, prava ljubav znači voljeti nekoga bez očekivanja ili ograničavajućih uvjerenja. To znači brinuti se za nekoga, stavljati njegove potrebe ispred svojih i iskreno mu željeti sreću. Važno je partneri žele voljeti i dopuste da budu voljeni, a onda trebaju započeti s otkrivanjem prave definicije ljubavi. Treba biti spreman za razumijevanje značenja ljubavi, ali i znati kako prepoznati ljubav da bi se mogla zadržati.

Prava ljubav je trajna

Svaka ljubav je bila nova ljubav, a ona je lagana i romantična. Ona je slobodna, a svatko je osjetio te snažne emocije na početku. No prava ljubav je zaslužena ljubav i radi se o odluci koju treba donijeti. Želiš li uložiti trud u odnos kako bi ljubav trajala? Želiš li osjetiti pravu ljubav ili živjeti u fantaziji da će se samo dogoditi? Prava ljubav traži trajanje i trud.

Prava ljubav znači emocionalnu povezanost

Istraživanja su pokazala da je emocionalna povezanost najvažniji faktor u stvaranju stvaranje prave, trajne ljubavi. To je ljepilo koje spaja odnose. Par može voditi sjajne razgovore o politici, životu, ciljevima, ali ako ne osjeća emocionalnu povezanost onda neće biti ni privlačnosti. Kroz emocije se izražavaju radost i strast. Ljubav znači izražavanje tih emocija i povezivanje kroz njih, ali i odgovaranje na partnerove kroz podršku, povjerenje i poštovanje. Emocije stvaraju povjerenje i vjeru u partnerovu ljubav. Govore da je partneru stalo do tebe, čak i kada si povrijeđena.

Prava ljubav je dostupna

Trebaš znati da je tvoj partner na raspolaganju kada ga trebaš. Povezanost znači da očekujemo da će partner biti prisutan kada osjećamo strah. Mogućnost povezivanja s osobom koju najviše voliš kada je najpotrebnije smiruje i stvara sigurnost, čak i pred najgorim vrstama opasnosti. Pravi ljubavnici su uvijek na raspolaganju su jedno drugom. Dostupni su svojim partnerima bilo da su u nevolji ili treba nešto proslaviti. Želiš da tvoj partner slavi tvoj rođendan ili promaknuće na poslu? Naravno da je to poželjno jer dijeljenje dobrih trenutaka jača vašu vezu.

Prava ljubav je transparentna

Kako bi ljubav bila prava partneri moraju međusobno biti otvoreni i transparenti. Tako je moguće odgovarati na najdublje potrebe i želje. Ako su partneri udaljeni pojavit će se nezadovoljene potrebe koje nisu izražene. U knjizi "The Power of Vulnerability", Brené Brown govori o važnosti transparentnosti u odnosima. Vrlo je važno raditi na ranjivosti i transparentnosti. Koja je najbolja definicija ljubavi? Najbolja definicija ljubavi je duboka veza temeljena na predanosti, poštovanju, povjerenju i prihvaćanju. Ljubav znači posvećenost nečijoj dobrobiti, poštovanje snova i želja, međusobno prihvaćanje bez osuđivanja i vjerovanje da će partner učiniti isto. Ako ljubav boli ili te sprječava da postaneš najbolja verzija sebe, onda to stvarno nije prava ljubav.