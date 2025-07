7 stvari koje bi razvedene žene voljele da su znale dok su bile u braku

Bi li danas drugačije postupila da si znala ono što sada znaš ili bi napravila potpuno isto?

Razvod je jedan od najstresnijih događaja u životu, osobito dođe li iznenada (iako, budimo iskrene nikada nije iznenada, već mi zanemarujemo, ignoriramo ili jednostavno ne prepoznajemo znakove koji upozoravaju na njega).

No, nakon nekog vremena, kada se oluja smiri i sve skupa slegne, možeš mirne glave promisliti o svemu i vidjeti što se to dogodilo, ali i krenuti naprijed, jača i, složit ćeš se, u boljem aranžmanu, no što si bila proteklih 5, 10, 15 ili više godina. Bolje sama, nego u lošem društvu. A loše društvo, kada je o braku riječ, je svako ono u kojemu ne možeš živjeti u miru i biti to što jesi. Ili misliš drugačije? Jesi li mogla spasiti brak, ustvari jeste li mogli vas dvoje, da ste znali ono što znate danas?

Što bi drugačije napravila u svom braku, s iskustvom koje imaš? U nastavku ti otkrivamo odgovore žena koje su se razvele, a dale su ih Huffpostu. Vjerujemo da ćeš se u nekima prepoznati.

Voljela bih da sam zatražila pomoć kada mi je bila potrebna

"Žalim zbog jedne jedine stvari, a to je što nisam zatražila pomoć kada sam se osjećala preopterećeno. Bili smo svježe vjenčani i ja sam tek bila rodila našu kćer. Postavši supruga i mama, dozvolila sam društvu da mi nametne golemi pritisak. Mislila sam da moram biti savršena u svakom pogledu. Za mene je to značilo da radim sve - od odgoja, preko kućanskih poslova i kuhanja, a da pritom izgledam kao da sam upravo sišla s piste. Zadala sam si nemoguće zadatke i vrlo brzo izgorjela", iskreno će blogerica Valenca Morton.

Voljela bih da sam radila na sebi prije, no što sam se udala

"Voljela bih da sam bila svjesnija sebe i svog identiteta i vlastite vrijednosti te da sam naučila kako se nositi s usamljenošću prije, no što sam ušla u brak. Voljela bih i da sam dulje pričekala na brak pa u njega ušla iz pozicije obilja i snage, a ne straha i gubitka. Također, voljela bih da sam znala kako osoba koju biramo u 20-ima ili 30-ima može biti potpuno drugačija od osobe koju bismo za životnog partnera izabrale kasnije u životu", objašnjava Holly Martin.

Pexels

Voljela bih da sam ranije smogla hrabrosti suočiti se s problemom

"Žao mi je što sam dozvolila da loša situacija predugo potraje. Očekivanja moga muža od naše veze i našeg zajedničkog života promijenila su se nedugo nakon što smo se vjenčali i puno smo se svađali oko toga. Gledajući unazad, voljela bih da sam imala hrabrosti suočiti se s problemom puno prije, a ne ignorirati ga, dopustiti da veza propada, a nas oboje patimo", iskreno će stručnjakinja za razvode Tara Eisenhard.

Pexels

Voljela bih da sam shvatila kako biti supruga nije jedino što me kao ženu određuje

"Najviše za čim žalim je to što nisam imala autonomiju u braku. Stvorila sam nezdravu dinamiku gledajući svog muža kao važniju osobu u našem odnosu. Umjesto da sam njegovala vlastite interese, karijeru i uživala u svom hobiju, potpuno sam se posvetila njegovoj karijeri i njegovim interesima, previše se identificirajući s ulogom supruge. Kad je odnos postao nezdrav, nisam to mogla prepoznati jer sam svu svoju moć stavila u tuđe ruke", kaže književnica Patty Blue Hayes.

Voljela bih da sam preuzela odgovornost

"Voljela bih da sam bolje razmislila o vlastitoj odgovornosti. Bila sam toliko zauzeta traženjem njegovih mana da nisam primijetila sve stvari koje sam mogla napraviti drugačije. Budući da sam bila mlada i prilično nezrela, nisam shvaćala da moja sreća ne smije ovisiti o nekome drugom. Pretpostavila sam da će kraj braka označiti početak boljeg života jer sam svog bivšeg supruga gledala kao problem. Voljela bih da sam shvatila da faze braka mogu biti cikličke i da se možda vrijedilo potruditi malo više da shvatimo situaciju. Naš razvod je bio poražavajući za našu djecu i iz te perspektive, itekako žalim zbog toga", iskrena je Lisa Lavia Ryan.

Pexels

Voljela bih da sam se zauzela za sebe

“Voljela bih da sam se više zauzela za sebe prije, nego što su počeli pravi problemi. Često sam se svađala, gušila iz vida svoje osjećaje i zanemarivala svoje potrebe, obično stavljajući njegove na prvo mjesto. Danas sam mnogo jača osoba, nego što sam bila prije više od deset godina kada smo se razveli. Ima toliko stvari koje radim drugačije u svom drugom braku. Sada se borim za sebe jer sam shvatila da vrijedim", zaključuje spisateljica Trish Eklund.

Pexels

Voljela bih da sam naučila njegov jezik ljubavi

"Voljela bih da sam ga voljela onako kako je trebao biti voljen. Tek nakon našeg razvoda otkrila sam da postoje različiti jezici ljubavi. Moji su fizički dodir i vrijeme koje ćemo kvalitetno provesti skupa, dok su njegovi djela služenja i riječi afirmacije. Gledajući unatrag, uviđam da se nismo razumjeli u jeziku ljubavi, štoviše neprestano smo se sukobljavali.

Dok sam ja nakon večere htjela ići u šetnju, on je htio oprati i složiti posuđe. Kad sam htjela leći na kauč i sklupčati se s glavom u njegovom krilu nakon što su djeca zaspala, on je želio pospremiti igračke u dnevnoj sobi i čuti od mene da cijenim njegov trud i to što ćemo moći započeti sljedeći dan bez nereda. Oboje smo osjećali i pokazivali ljubav na vrlo različite načine, čega u to vrijeme nisam bila svjesna. Kad je radio stvari za koje je smatrao da su važne, kritizirala sam ga, što je bilo upravo suprotno od onoga što je on trebao da bi se osjećao voljenim", iskreno će spisateljica Aubrey Keefer.