Šest mitova o nevjeri u koje prevareni partneri često vjeruju

Prevara u vezi ili braku nešto je s čime se, nažalost, puno ljudi susreće, a saznati da te partner prevario nije nimalo lako. Istraživanja procjenjuju da se u oko 25 posto monogamnih veza pojavi nevjera u nekoj fazi braka ili veze i bez obzira na to je li ta nevjera emocionalna ili seksualna, bilo da uključuje slanje poruka ili susrete licem u lice, bilo da je to trajna afera ili avantura za jednu noć - emocionalni učinak nevjere na prevarenu osobu je golem.

Mnoge žene stvaraju pogrešne pretpostavke o sebi, svojoj vezi i partneru na temelju mitova o nevjeri koji prožimaju našu kulturu. Od mita da ih partner više ne voli ili da su one na neki način krive za to, do mita da prevara znači i kraj veze ili da će osoba koja jednom prevari prevariti opet, u nastavku smo izdvojile šest najčešćih mitova o nevjeri u koje bi prevareni trebali prestati vjerovati.

