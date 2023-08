4 osobine serijskih varalica koje ne smiješ ignorirati u vezi

Svi smo različiti, cijenimo različite stvari u romantičnim partnerstvima i imamo svoje vlastite razloge za prekide romantičnih veza. Ali, postoje li određena upozorenja za univerzalne odnose koje bi se mogle naći na svačijoj listi nepremostivih razlika?

Na primjer, što ako saznaš da je tvoj partner varao u prošloj vezi? Znači li to da je serijski varalica i da mu nikako ne možeš vjerovati?

Prema jednoj stručnjakinji koja je doslovno napisala knjigu o varanju, ne nužno. U knjizi 'When You’re the One Who Cheats', terapeutkinja za seks i odnose Tammy Nelson, istražuje preljub iz perspektive varalice kako bi stekla uvid u to što motivira takvo ponašanje i što učiniti u vezi s tim.

Najveći nesporazum o varalicama, kaže, jest izraz "jednom varalica, uvijek varalica". "Iako za neke u tome možda ima istine; postoji nekoliko pokazatelja na koje treba obratiti pažnju kada je netko serijski varalica", kaže dr. Nelson. U nastavku stoga navodi četiri znaka da bi varanje u prošlosti tvog partnera zapravo moglo biti dio obrasca i da bi možda bilo dobro razmisliti o povjerenju koje imaš u njega.

