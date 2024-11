Sanjaš da te partner vara? Evo koji bi mogli biti razlozi

Jesi li se ikad probudila iz sna koji je bio toliko stvaran da ti je bilo potrebno nekoliko sekundi da shvatiš da je to bio samo san i da se vratiš u stvarnost? Ovo je posebno istinito kada sanjaš da te tvoj partner vara - ti su snovi često toliko živopisni da te naljute, iako te tvoj partner zapravo nije prevario.

No što zapravo znači sanjati partnera kako te vara i zašto ti misli nakon toga ne daju mira? Tumačiteljica snova Lauri Quinn Loewenberg za Bustle je rekla da je varanje partnera jedan od pet najčešćih snova koje njezini klijenti prijavljuju. Iako su takvi snovi potencijalno uznemirujući, pomoću njih se često mogu otkriti neki problemi u vezi koji bi možda prošli nezapaženo.

To je jedan od razloga zašto je korisno "analizirati" takve snove. Loewenberg je istaknula kako ti mogu poslužiti kao putokaz za svaki dio tvog života i dat će ti do znanja što nije u redu, što treba poduzeti, a što izbjegavati. Također, istaknula je da na snove treba gledati kao na "drugi mozak" - koji je iskreniji od našeg budnog mozga. Ako sanjaš da te partner vara, upotrijebi taj san za razgovor s partnerom, otkrivanje osnovnog uzroka i pronalazak načina kako bi se osjećala bolje. A ako ti snovi ne prestaju, nekoliko je razloga zašto ih stalno sanjaš - a ovo je pet najčešćih.

Bojiš se da će te prevariti

Prema Loewenberg, ovo je najvjerojatnije objašnjenje. Ako često sanjaš varanje, to je možda zato što se osjećaš nesigurno u vezi ili se bojiš da će tvoj partner pronaći nekoga "boljeg". Razmisli je li to nešto zbog čega se brineš - razmišljaš li o tome da vaša veza možda neće uspjeti ili da tvoj partner možda nije sretan? Ako je tako, to bi moglo objasniti zašto se tvoje brige noću manifestiraju kao snovi u kojima te partner vara. Nije lako priznati nesigurnost, a još manje pričati o prevari, ali ako uspiješ porazgovarati sa svojim partnerom o tome što te muči, to bi moglo rezultirati većim povjerenjem i podrškom - i s manje snova u kojima te on vara.