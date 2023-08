Prijatelji s povlasticama? 8 pogrešaka koje je ključno izbjegavati

Prijateljstvo s povlasticama u teoriji možda zvuči kao zabavna ideja, no u stvarnosti je takav odnos ipak malo složeniji. Prije nego se upustiš u takvu neobaveznu vezu, dobro je imati na umu određene stvari.

No, najprije da definiramo sam pojam 'prijatelja s povlasticama'. Prema definiciji, riječ je o odnosu u kojem dvoje dobrih prijatelja imaju malo više od prijateljstva te dovoljno vjeruju jedno drugome da se upuste i u seksualne aktivnosti. Upravo je to povjerenje u takvom odnosu ključno, a podrazumijeva se i da nijedna strana neće u ovu vezu uključivati romantične osjećaje. Na taj način, nema straha da će jedno drugome povrijediti emocije.

Takva veza dobar je izbor za ljude koji nisu zainteresirani za ozbiljne veze, već samo za seks. Osim toga, većina takvih odnosa podrazumijeva i da obje strane mogu izlaziti s drugim ljudima, osim ako se ne dogovore drugačije.

Ukratko, prijateljstvo s povlasticama svodi se na seks, a ako i sama razmišljaš o tome da se upustiš u takvu ležernu vezu, u nastavku pročitaj pogreške koje bi pritom trebala izbjegavati.

Loša komunikacija

Komunikacija je ključni sastojak svakog kvalitetnog odnosa pa tako i kad je riječ o prijateljstvu s povlasticama. Ako već na početku zanemarite taj aspekt, vaš će odnos vjerojatno krenuti u pogrešnom smjeru. Prije nego se upustiš u ovakvu vezu, važno je da definirate svoj odnos i 'pravila' te da razjasnite jeste li na istoj strani. I ti i tvoj prijatelj morate od samog početka biti jasni u pogledu svojih očekivanja. Ako se i upustite u odnos, važno je nastaviti komunicirati i razgovarati o tome u kojem se smjeru razvija vaša neobavezna veza.

Zanemarivanje osnovnih pravila

Prije nego se upustiš u ovakvu vezu, ključno je postaviti neka osnovna pravila. Na taj ćete način i ti i tvoj prijatelj s povlasticama znati gdje ste i što možete očekivati od takvog odnosa. Prema tome, prije nego bilo što započnete, obavezno definirajte svoja pravila i smjernice kojih ćete se držati tijekom odnosa.

Prečesto druženje

To što imaš svog prijatelja s povlasticama, ne bi trebalo značiti da ćete se stalno družiti. U tom slučaju, to će više ličiti na vezu nego na prijateljstvo s povlasticama. Prečesti susreti mogli bi upropastiti zabavnu stranu ovakvih odnosa. Idealno bi bilo viđati se jednom tjedno.

Potajna želja da se iz tog odnosa rodi nešto više

Ovo je jedna od najčešćih pogrešaka pa i zamki kod ovakvih odnosa. Često se kod jedne strane razviju emocije i pojavi se želja da iz ležerne veze nastane nešto više. Zaljubljivanje u prijatelja s povlasticama moglo bi završiti s puno drame i povrijeđenih emocija. Upravo zato, nemoj zaboraviti da je cijela poanta ovakvog odnosa zabava bez obaveza.

Prijateljstvo bi trebalo biti na prvom mjestu

Prijateljstvo s povlasticama je neobavezna veza koja neće trajati vječno. Na kraju više neće biti povlastica, no hoće li ostati prijateljstvo? Nakon što veza prestane biti zabavna, odnos bi mogao postati neugodan. Ulazak u ovakvu vezu sa sobom nosi i rizik od gubitka prijateljstva pa dobro razmisli jesi li spremna to žrtvovati. Želite li zadržati svoje prijateljstvo, važno je da prvo jedno drugome budete dobar prijatelj, a tek onda seksualni partner. Odvojite vrijeme i za druženje kao prije, bez seksa.

Prijatelja s povlasticama ne smijemo tretirati kao partnera

Važno je imati na umu da prijatelj s povlasticama nije isto što i partner pa ga ne bi trebala ni tretirati na taj način. Prema tome, izlasci na spojeve, ljubomora, sumnjičavost i emocije ne bi trebali biti uključeni u takav odnos. Ako granica između prijatelja i romantičnog partnera postane nejasna, vaša će veza krenuti u pogrešnom smjeru.

Skrivanje emocija

Ponekad, čak i u idealnom odnosu prijatelja s povlastica, nekim se stvarima ne možemo oduprijeti. Ne biramo u koga ćemo se zaljubiti. Ako si primijetila da si prema svom prijatelju s povlasticama počela razvijati emocije, otvoreno mu to reci. Nemoj to držati u tajnosti jer ćeš tako samo pogoršati situaciju. Uostalom, to ne mora završiti loše jer možda doznaš da se i on počeo zaljubljivati u tebe. Upravo zato, ključno je da o svemu otvoreno komunicirate.

Dobro je dok je zabavno

Prijateljstvo s povlasticama trebalo bi biti zabavno i bez problema. Ako počneš osjećati nelagodu ili si primijetila da ti taj odnos uzrokuje stres, daj to do znanja svom prijatelju. Nemoj se bojati prekinuti takav odnos. Svaka veza ide svojim tokom, a kad je riječ o prijateljstvu s povlasticama, dobro je dok je zabavno. Kada se takav odnos pretvori u obavezu, postane čudan ili više nije ono što želiš, vrijeme je da s tim prekinete.