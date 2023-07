Bez njih ne ide: Nikad nećeš biti istinski sretna u vezi bez ovih 5 stvari

Sreća je nešto o čemu svi govore i samo tome teže, a većina ljudi ipak smatra da je najbolji oblik sreće kada su paru. Kada pored sebe imaju osobu koju vole i koja uzvraća ljubav. No zašto je onda toliko puno ljudi u vezama ili brakovima nesretno. Zašto ljubav nije dovoljna za sreću ako svi samo o njoj sanjaju?

Možda se i ti nalaziš u ljubavnoj vezi u kojoj ne osjećaš sreću? Znaš da je puno toga dobrog, ali i da nešto nedostaje. Međutim za kvalitetnu ljubavnu vezu nije dovoljna sama ljubav, za sreću i smirenost koju ljubavna veza donosi postoje i drugi ključni elementi. Mnoge od sljedećih stvari su važne za svaki odnos u životu, ne samo za ljubavni. Radi se o osnovnim stvarima, ali ljudi vrlo često zaborave na njih. No nema kvalitetne veze i sretnih parova bez sljedećih elemenata.

Jednakost i poštovanje

Jesi li ikada razmišljala o tome da sreća u odnosu ne postoji ako nema poštovanja? Ako se ne poštujete onda ćete se oboje osjećati loše. Bez poštovanja je svejedno što se govori ili radi. Osim toga jedna od ključnih stvari za sretnu vezu je i jednakost. Ako jedna strana ne vjeruje da su muškarac i žena jednaki onda je to početak kraja. Muškarac koji ženu ne tretira kao jednaku nije dobar, a žena uvijek treba potražiti muškarca kojemu su važne ove dvije stvari.

Odanost i iskrenost

Nitko neće biti sretan ako mu partner nije odan odnosno njihovom odnosu, a to se odnosi na emocionalni i fizički nivo. Prevara, bilo koje vrste, može jako našteti odnosu i vrlo je teško opet se vratiti u stanje sreće. No nije važno samo povjerenje nego je vrlo važno i da obje strane budu iskrene. Što više tajni postoji to će se odnos prije raspasti. Bez ove dvije stvari ne postoji sreća u ljubavi.

Privrženost i prihvaćanje

No ovdje se misli na seks kako bi se odmah moglo pomisliti. Sjajan seks je divan, ali vrlo je važno da partner ženi pruži zagrljaj kada je zabrinuta ili treba utjeha. Jednostavan i nježan poljubac prije odlaska na posao je velika stvar u vezi, a sve manje od toga je put prema nesreći. No vrlo je važno i prihvaćanje. Pogreške će činiti oba partnera i važno je prihvatiti ono što dolazi. Nitko neće biti sretan ako ne postoji prihvaćanje u odnosu. Ljudi se neće samo promijeniti stoga je važno prihvatiti i prigrliti međusobne mane i razlike.

Komunikacija i ohrabrenje

Sretni parovi razgovaraju svaki dan. Komunikacija je važna za sreću. Ako je ovo područje odnosa zamrlo možda osjećaš kao da nešto nedostaje. Ako nema razgovora onda nećete razumjeti što se događa u vašem životu. No važno je i da jedno drugome budete podrška kada se dešava nešto novo ili kada se pojavi neuspjeh. Veza nije dobra, ako ne postoji podrška. Također, bez ohrabrenja ne možete rasti u vezi, piše Bolde.

Vrijeme za sebe

Vjerovala ili ne, potreban ti je prostor za sebe u vezi. Hoćeš li to vrijeme provesti sama ili s prijateljima, nije važno. Samo je važno da određeno vrijeme provedeš odvojeno od partnera. Naravno važno je i zajedničko vrijeme, a najvažnija je ravnoteža koja će vam pomoći da se razvija vaša ljubav.