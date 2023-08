Laži svakog preljubnika: 5 tipičnih stvari koje će reći ako ga uhvatiš

Sama činjenica što razmišljaš o tome kako konfrontirati svog partnera oko varanja pokazuje da si prilično sigurna u to da je 'zastranio'. No, kad ih jednom suočiš s njihovom prevarom, varalice vrlo vjerojatno neće reagirati onako kako bi prevarena strana to željela. Otkriće da nas partner vara slama srce - i kao da to nije dovoljno, često se događa da onaj koji je uhvaćen u preljubu reagira bijesno.

Smiješno je govoriti o idealnom scenariju u bilo kojoj priči o varanju, no nešto što bi možda očekivala od svog partnera u takvoj nezavidnoj j situaciji jest da prizna svoju grešku i moli za oprost. Ipak, klasični preljubnik to neće učiniti – on će pokušati racionalizirati svoje pogrešne postupke, umanjivat će njihovu težinu ili će pak optužiti nekog drugog – tebe, na primjer.

Možda nisi znala, ali osobe uhvaćene 's prstima u pekmezu' nerijetko će upotrijebiti jednu od tipičnih fraza kako bi stale u svoju obranu. Te fraze ne samo da zvuče nevjerojatno, nego mogu djelovati i prilično šokantno. Zato je najbolje da se pripremiš i saznaš kojih pet rečenica ćeš vrlo vjerojatno čuti iz njegovih usta jednom kad maske konačno padnu.

Nije mi ništa značilo

Jedna od prvih stvari koje će preljubnik reći nakon što shvati da je otkriven je ta kako mu afera nije bila važna – i da je neusporediva s onim što ima s tobom. Drugim riječima, partner priznaje što je učinio, ali sve pokušava umanjiti tvrdeći kako nisu bili involvirani osjećaji. Prevara je nešto što se dogodilo 'slučajno', 'u trenutku slabosti' i 'bez razmišljnja'. Zatim će vrlo vjerojatno dodatno nastojati relativizirati svoj postupak izjavama poput onih da je 'to nešto što se događa u braku' i nešto što bi većina ljudi oprostila. Ali to je pogrešno jer je prevara beziznimno stvar izbora i ako je jednom pokleknuo pred izazovom tko ti može garantirati da se to neće 'dogoditi' neće učiniti opet?

Osjećao sam se usamljeno

Preljubnik će se možda koristiti tehnikom prebacivanja loptice i svalit će krivnju za svoj preljub na tebe. Ovo je osobito često u situacijama kad je varalica uhvaćen na djelu pa više nema drugih aseva u rukavu. Tada će izjaviti da je problem bio u tebi – ti si ona koja je bila hladna i distancirana. Preljubnik će sebe staviti u ulogu žrtve kako bi u tebi probudio osjećaj krivnje i sažaljenja. Ovakve perfidne izjave mogu kod tebe biti uzrokom dubokog preispitivanja i sumnje u ispavanost vlastitih postupaka, ali jedno ne smiješ zaboraviti – za čin prevare uvijek je odgovoran samo i jedino preljubnik, bez obzira na to što navede kao razlog.

Nije ono što se čini

Igrom slučaja vidjela si da mu je nepoznata žena poslala poruku 'Volim te', a on tvrdi kako to nije ono kakvim se čini. Pojašnjava ti kako je odnos s tom drugom ženom platonske prirode, prema njoj ima gotovo bratsko-sestrinske osjećaje i ništa više. Preljubnik će se u ovoj situaciji postaviti defenzivno i kazati nešto poput toga da 'ne može vjerovati za što ga optužuješ' i da ti se 'priviđaju stvari koje ne postoje'.

Emocionalna prevara jednako je devastirajuća za vezu kao i ona fizička. Intimnost se nipošto ne odnosi samo na seks, već i na osjećaje. U oba slučaja riječ je o izdaji.

Ona me zavela

Ovo je još jedan način na koji će varalica pokušati krivnju svaliti na nekog drugog – ovog puta kriva je druga žena. Ona mu je zavrtjela glavom u trenutku slabosti, iako je znala da je on zauzet čovjek. Partner će nastojati sebe predstaviti kao žrtvu i pokušati brzinski stvoriti pakt s tobom protiv svoje ljubavnice. Koliko god si zaljubljena i koliko god je povređujuće, mora ti biti jasno kako je on itekako bio zainteresiran za tu drugu ženu što je na koncu i dovelo do afere. Kako kažu, za prevaru je uvijek potrebno dvoje, zar ne?

To je stvar prošlosti

Nevjerojatno, ali jedna od čestih izjava preljubnika uhvaćenih na djelu je ona da je njegova afera sada gotova i da je shvatio kako voli samo tebe. Doduše, ovo djelomično može biti istina: odnos s ljubavnicom nerijetko se prekida u trenutku kad je otkriven pa partner ipak bira svoj brak i obitelj kao nešto što želi sačuvati u svom životu. Ali nije uvijek tako, a na tebi je da otkriješ je li ta priča doista 'prošlo svršeno vrijeme' te čak i ako jest, je li ti to dovoljno da ostaneš i oprostiš ili ćeš preljubniku napokon stati na kraj - i otići.