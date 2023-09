Ne, ne i ne: 7 stvari koje nikad ne bi trebala napraviti prije i poslije igrica pod plahtama

Nije tajna kako seks ima niz dobrobiti za naše fizičko i psihičko zdravlje. Između ostalog, igrice u dvoje, kao doduše i masturbacija, dobro utječu na rad srca, generalno smanjuju bolove i neugodu, a dokazano pomažu i sniziti razinu stresa i anksioznosti.

No, možda nisi znala kako neke stvari, ako ih činimo netom prije ili odmah poslije seksa, mogu biti štetne, uzrokovati osjećaj neugode ili čak zdravstvene probleme. Dakle, kako bi seks ostao pozitivno iskustvo bez nuspojava, svakako je pametno izbjegavati ovih jednostavnih 7 stvari - jer bi mogle upropastiti cijelu zabavu:

Začinjena hrana

Iako je super ukusna, začinjena hrana kao što su tortille ili meksički grah definitivno su loš izbor za romantičnu večeru koja vodi u spavaću sobu. Naime, ljuta jela s puno čilija i papra mogu uzrokovati refluks i vrlo neugodnu žgaravicu. S takvim simptomima bit će prilično teško doći u pravo raspoloženje za vođenje ljubavi – a trebaš biti svjesna kako su i male nezgode, kao što su puštanje vjetrova, vjerojatno vrlo izgledne.

Na listi 'zabranjenih' namirnica su i citrusno voće, kofeinski napici, gazirana pića te teška hrana koja se duže probavlja. Umjesto pizze s ljutim papričicama ili pržene piletine, radije igraj na sigurno i neka tvoj izbor bude nešto lagano kao što su jabuke, banane, zobena kaša ili integralni krekeri. Osim toga, ove su namirnice bolje za tvoju liniju.

Preskoči antihistaminik

Osjećaš simptome sezonske alergije i planiraš uzeti tabletu kako bi se osjećala bolje – no radije pričekaj s lijekom ako je akcija pod plahtama na vidiku. Općenito je manje poznato kako antihistaminik, osim što pomaže kod začepljenog nosa i suznih očiju, može isušiti i tvoju vaginu, a to je nešto što definitivno želiš izbjeći kako ne bi došlo do neugodne i bolne penetracije.

Pripazi s alkoholom

Istina, koja čašica pomaže nam da se opustimo i osjećamo više seksi, no pazi da ne pretjeraš. Između ostalog, ako tvoj partner popije previše alkohola, ovo može uzrokovati erektilnu disfunkciju. To je nešto što u svakom slučaju valja shvatiti ozbiljno, jer ukoliko muškarac redovito pije, ovaj problem mogao bi postati i kroničan.

Liječnici naglašavaju kako, za optimalno zdravlje, žene ne bi trebale konzumirati više od jednog alkoholog pića dnevno, dok bi se muškarci trebali zaustaviti nakon maksimalno dvije čaše. Ako ti ili tvoj partner imate problema s tim u vezi, najpametnije je potražiti savjet stručnjaka.

Predigra je obavezna

Predigra je vrlo važan korak koji ne bi trebala preskakati jer osim što će te postepeno dovesti u pravo raspoloženje, pomoći će ti da se opustiš i da se tvoje tijelo pripremi na vaginalni seks. Vjerojatno ćeš već tijekom predigre osjetiti kako se vlažiš jer se pojačava protok krvi u klitoris.

Osim toga, predigra koja uključuje ljubljenje, maženje i oralnu stimulaciju, može ubrzati otkucaje srca i pomoći da se osjećaš povezanije s partnerom. Predigra je i izvrsna prilika za lubrikant koji će pomoći da 'glavno jelo' koje slijedi bude još ukusnije.

Skidanje dlačica

Jasno je da se imaš potrebu 'srediti' prije no što te tvoj partner vidi bez odjeće, ali nemoj uklanjanje neželjenih dlačica ostavljati za zadnji čas. Naime, ako intimnu frizuru uređuješ pomoću britvice, ovo će kožu na tom dijelu učiniti posebno osjetljivom pa bi tijekom seksa moglo doći do iritacije. Zato je najbolje da ovo obaviš dan ranije.

Kako bi dodatno smanjila rizik od reakcije na koži mudro je uvijek koristiti pjenu za brijanje, britvicu povlačiti samo u smjeru rasta dlačica te kožu nakon toga nahraniti losionom.

Pravac toalet

Znamo da poslije seksa vjerojatno samo želiš što duže ostati u njegovom zagrljaju i maziti se, ali nemoj odgađati odlazak na WC. Jedna od prvih stvari koje valja napraviti nakon što završi akcija u spavaćoj sobi jest pomokriti se – a ovo je osobito važno za žene koje su sklone upalama mokraćnog sustava. Stručnjaci savjetuju da u toalet odemo unutar 5 minuta nakon seksa.

No, manje je poznato kako je mokrenje dobro obaviti i netom prije, jer se na ovaj način ispere određen dio bakterija koje bi inače završile u vagini.

Održavaj igračke čistima

Seksi igračke mogu tvoj seksualni život podići na višu razinu i povećati ugodu, ali trebaš znati da sa sobom donose i određene rizike. Naime, ako ih zaboraviš dobro očistiti nakon uporabe ova pomagala mogu biti pravi rasadnici bakterija. Neoprani vibrator ili dildo može uzrokovati vrlo neugodnu infekciju pod imenom bakterijska vaginoza.

O tome kako ispravno održavati ove igračke obično sve piše u uputstvima, ali generalno je dovoljno znati da one načinjene od materijala kao što su plastika, staklo ili nehrđajući čelik trebaš čistiti vodom i običnim sapunom. S druge strane, igračke od kože, gume ili lateksa zahtijevaju nježniji sapun ili specijalno sredstvo namijenjeno održavanju takvih materijala.