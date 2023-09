Ovih 5 'sitnica' žene uvijek prvo primijete kod muškarca

Postoje muškarci koji su jako šarmantni i vrlo lako mogu osvoji ženu. Jednostavno nose energiju koja će se svidjeti mnogim ženama i vrlo lako će dobiti broj telefona ili priliku za novi razgovor. No iako su neki muškarci prirodno veliki zavodnici ipak postoje neke stvari koje se mogu naučiti ili koje se mogu promijeniti kako bi žene obratile više pažnje.

Ako muškarac želi biti veći zavodnik i puno lakše doprijeti do žene koje mu se sviđa važno je da zna kako ženi dati komplimente, ali i da je prvi dojam jako važan. Prvi dojam je nešto što se događa odmah i prema čemu ljudi stvaraju mišljenje i prosuđuju. Drugim riječima važno je impresionirati u tim prvim minutama. Osim nekih osnovnih stvari i lijepog ponašanja, vrlo je važno znati na što žene obraćaju pažnju i na temelju čega stvaraju mišljenje. Sljedeće stvari žene odmah primijete na muškarcu:

Odjeća i stil

Muškarci koji se pitaju kako privući žene trebaju znati da je važan način na koji se odijevaju. Na primjer, ako muškarac u večernjem izlasku u bar ima odijelo onda može izgledati kao da se previše trudio. S druge strane, nemarno odijevanje ili potpuna nezainteresiranost za određenu situaciju može ostavljati dojam nezrelosti i lijenosti. Za prikladno i lijepo odijevanje nije potrebno puno novaca i vremena, a dobro se uvijek pogledati u zrcalo prije dejta.

Osmijeh

Naravno da žene, kao i muškarci, primjećuju koliko je netko privlačan. Nekim ženama je izgled važnija stavka kod muškarca, ali je to nešto od čega obično sve počinje. Onda slijede razgovori i interesi. No privlačnost se može učiniti jačom i to na vrlo jednostavan način. Za početak je važno fokusirati se na osmijeh. Žene uvijek više privlače muškarci s osmijehom na licu nego oni koji izgledaju nesretno ili jako ozbiljno.

Samopouzdanje

Postoji još jedna stvar koje žene odmah primijete, a to je razina samopouzdanja. No postoji fina linija na koju treba paziti. Velika je razlika između samopouzdanja i arogancije. Stoga je važno da muškarac bude ponosan u razgovoru, ali ne da ljubi svoj odraz u ogledalu, piše Your Tango.

Briga o higijeni

Svi znaju da je važna briga o sebi, ali i da način na koji se netko brine za sebe puno govori o životnom stilu. Higijena je izuzetno važna pa će svaka žena pogledati je li muškarac obrijan, kakva mu je brada, nokti i je li stavio dezodorant. Također će primijetiti je li dezodorant zamjena za tuširanje. Stoga je najjednostavnije brinuti se redovito za svoje tijelo.

Negativna razmišljanja o ženama

Žene će vrlo rano otkriti je li muškarac ženomrzac i voli li isticati da su on i njegova "braća" muškarci puno bolji. Vrlo lako će žena odbiti muškarca koji ima negativne misli o ženama i misli da su loše. Zapravo svidjeti se ženi nije tako teško kako neki muškarci misle. Svijet dejtova može biti vrlo zanimljivo mjesto kada se prema ženama pokaže poštovanje kakvo zaslužuju. Stoga je za muškarce važno da izađu van i pokažu koliko su autentični i koliko mogu biti privlačni.