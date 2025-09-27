Ostaje duže na poslu, nervozan je i izbjegava intimnost? Ne, to ne mora značiti da te vara

Ako je tvoj partner u posljednje vrijeme postao "kratkog fitilja" i brineš se ima li drugu, nemoj brzati sa zaključcima, možda je posrijedi nešto sasvim drugo

Stres je neizbježan dio života. Bilo da proizlazi iz posla, financija ili obiteljskih obaveza, svi se s njime suočavamo. Iako često mislimo da se dobro nosimo s pritiskom, dugotrajna izloženost stresu uzima danak, a jedno od prvih mjesta gdje se njegove posljedice osjete jest naša partnerska veza.

Ako si primijetila da je atmosfera u tvojoj vezi postala napeta, a ne možeš točno odrediti zašto, prije nego što doneseš najgori zaključak, razmisli o stresu. Pritisak na poslu ili financijski problemi mogu dovesti do identičnih obrazaca ponašanja koji se lako mogu zamijeniti za nevjeru.

Slom komunikacije

Kvalitetna komunikacija temelj je svake zdrave veze, a stres je izravno potkopava. Partner može postati pretjerano kritičan ili omalovažavati vaše osjećaje jer nema mentalnog kapaciteta za empatiju. Osoba se često povlači jer nema mentalne snage za interakciju, a ne zato što nešto skriva.

Povećana razdražljivost

Je li tvoj partner u posljednje vrijeme postao "kratkog fitilja"? Prema Američkoj psihološkoj udruzi (APA), jedan od najčešćih emocionalnih simptoma stresa je upravo povećana razdražljivost i sklonost ljutnji. Osoba pod stresom ima smanjenu toleranciju na frustraciju, što znači da i najmanje sitnice mogu izazvati burnu reakciju. Ako se svađa rasplamsa zbog trivijalnih stvari, vrlo je vjerojatno da stvarni problem leži negdje drugdje.

Emocionalno povlačenje i izolacija

Dok neki ljudi pod stresom postaju glasniji, drugi se potpuno povuku. Ako tvoj partner sve više vremena želi provoditi sam, izbjegava zajedničke aktivnosti ili se čini nezainteresiranim za razgovor, to može biti znak da se pokušava nositi s prevelikim unutarnjim pritiskom. Ovo ponašanje, poznato kao socijalno povlačenje, čest je obrambeni mehanizam kada se osoba osjeća preplavljeno. Partner se može činiti odsutnim, a komunikacija postaje površna.

Gubitak interesa za intimnost

Fizička bliskost zahtijeva opuštenost i prisutnost, a stres to onemogućuje. Ako primijetiš da je intimnost postala rijetka ili je partner potpuno izgubio interes za nju, to je jasan znak da mu je um preopterećen. Stručnjaci s klinike Mayo navode kako je smanjeni libido česta fizička posljedica stresa, jer tijelo preusmjerava energiju na borbu s percipiranom prijetnjom.