Odmah zaspiš kad si blizu partnera? To bi mogao biti iznenađujući znak

Kraj je radnog dana i konačno partner i ti imate vremena jedno za drugo. Dok si dolazila kući, bila si puna energije, a čim se približiš njegovom naručju, postaneš nekako mirna, staložena i – pospana. Mnogi su doživjeli ovakvu situaciju pa su sigurni da ih partnerova blizina smiruje. Kad si pored njega, počinješ zijevati? Ne brini, to ne znači da ti je dragi dosadan. Upravo suprotno – to znači da ste jedno kraj drugoga sigurni i opušteni.

''Osjećaj sigurnosti aktivira parasimpatički dio našeg živčanog sustava. Naše se zjenice šire, dah postaje dublji, a broj otkucaja srca opada dok se naše tijelo polako opušta. To znači da se naše tijelo priprema za odmor. Zbog toga vam se događa da brzo zaspite pored partnera'', objašnjava psihoterapeutkinja Tasha Bailey za portal Glamour.

''Kemikalije'' koje uspavljuju

Upravo zbog osjećaja sigurnosti, zaštićenosti i opuštenosti mnogim se parovima čini da se jako brzo uspavaju. Osim toga, provođenje vremena s voljenom osobom aktivira oksitocin koji nas opušta i pobuđuje dobar osjećaj i kvalitetan san. Uz to, tu je i serotonin, ali i dopamin zbog koji se osjećamo toliko zadovoljno kad smo blizu osobe koje volimo. Kada sve te ''kemikalije'' teku našim tijelom, dobro smo raspoloženi što mozgu signalizira da je vrijeme za potpuno opuštanje, a ako smo umorni i – spavanje.

Naravno, blaženi osjećaj zajedništva za puno ljudi prestaje kad partner počne hrkati. Mnogi zato spavaju odvojeno što čak može imati i pozitivne učinke na vezu. Par zato više cijeni trenutke prije spavanja, a naspavanost smanjuje tenzije i loše raspoloženje. Ipak, odmor i spavanje pored partnera ima svojih čari – posebice u ranijim stadijima veze.

Foto: Unsplash

Glamour, recimo, piše da partnerov nježan ritam disanja može regulirati tvoj ritam i dodatno te opustiti, naravno pod uvjetom da druga polovica ne hrče glasno. To je još jedan od razloga zašto parovi vole zajedno otići na počinak.

Miris čini čuda

Ali to nije sve! Zijevaš li kraj njega ili imaš osjećaj da bi mogla odmah zaspati, nema brige. Možda je to zbog njegova mirisa. “Miris može značajno aktivirati i živčani sustav da se osjećamo sigurno i opušteno”, kaže Tasha. “Mirise povezujemo sa sjećanjima i iskustvima. Dakle, ako nas neki miris podsjeti na osjećaj sigurnosti, odmah ćemo se opustiti i osjećati se bolje'', kaže stručnjakinja. Eto – to je razlog zašto se mnogi vole nasloniti uz partnera i osjetiti njegov parfem po kojemu je zapravo postao prepoznatljiv.

Da zaključimo priču: svi ovi hormoni, procesi i ''kemije'' mogli bi te učiniti nekako pospanom dok si kraj njega. Dakako, vrijedi i za njega. I tu nema ničeg lošeg – opusti se, zaboravi na probleme i utoni u zemlju snova.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO BITI SRETAN?