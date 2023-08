Zaboravi na crvene, sada svi govore o 'bež zastavicama'. Evo što trebaš znati o najnovijem trendu

Kad je riječ o romantičnim odnosima, potrazi za partnerom, spojevima pa čak i prijateljstvu ili radnom mjestu, crvene i zelene zastavice većini su poznati pojmovi. Svi dobro znamo da se crvene zastavice općenito naziv za određene nedostatke i potencijalno neoprostive postupke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U suštini riječ je o neprihvatljivom ponašanju i lošim navikama koje u odnosima ne bismo trebali tolerirati. Prisustvo crvenih zastavica u vezi mnoge će natjerati da prekinu odnos. S druge strane, zelene zastavice nazivamo one pozitivne kvalitete. Primjerice, osoba koja zna slušati i poštuje tuđe granice ili ima zdrave odnose s prijateljima i obitelji. Takve ljude svi želimo u svojoj okolini.

Sada se na ljubavnoj sceni pojavio novi 'trend', a riječ je o kontroverznim 'bež zastavicama'. Ovaj je koncept u vrlo kratkom roku na TikToku skupio preko 975 milijuna pregleda, no o čemu je ustvari riječ?

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Što su bež zastavice?

Baš poput crvenih i zelenih zastavica, svi mi imamo neke svoje pomalo čudne navike i osobine za koje znaju samo osobe koje s nama provode značajnu količinu vremena, u većini slučajeva to su naši partneri. Bež zastavice nisu toliko kritične kao crvene zastavice i one ne moraju nužno dovesti do prekida veze. Međutim, mogu nas natjerati da se zapitamo tko je osoba s kojom se družimo/izlazimo/živimo i želimo li nastaviti taj odnos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Takve čudne navike spadaju u kategoriju bež zastavica. Kad je riječ o romantičnim vezama, bež zastavice odnose se na različite načine na koje ljudi tretiraju osobe do kojih im je stalo. U doba pretjeranog dijeljenja svoje intime na društvenim mrežama, tisuće korisnika TikToka bez imalo se razmišljanja pridružilo ovom, u najmanju ruku, bizarnom trendu. Mnogi su iznijeli bež zastavice svojih partnera, a neki od komentara uistinu su urnebesni. Primjerice, jedna je korisnica otkrila kako njezin dečko voli naslanjati svoje čelo na njezino dok mu se vid ne zamagli, a zatim je naziva 'lijepom kiklop damom'.

Jesu li bež zastavice pozitivne ili negativne osobine?

Iako je velik dio pod hashtagom #beigeflag na TikToku ustvari 'obrubljen' zelenom bojom, budući da popularnost ovog pojma i dalje raste, čini se da sve više bež zastavica završava na crvenoj strani.

S obzirom na to da su bež zastavice, po definiciji, ponašanja koja kod druge osobe redovito prepoznajemo kao neuobičajena i potencijalno neugodna — ali ih svejedno toleriramo — publika je brzo sugerirala da neki korisnici TikToka samo traže isprike i opravdanje za loše ponašanje svojih partnera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A budući da prvenstveno žene razotkrivaju osobine svojih partnera na internetu, to je potaknulo i feminističke rasprave koje sugeriraju da muškarci odbijaju emocionalno sazrjeti i preuzeti svoj dio odgovornosti u odnosima. U tom svjetlu, ističe se kako brojne žene u vezama pristaju na manje nego što su zaslužile te toleriraju ponašanja koja nisu prihvatljiva.

Kao i većina TikTok trendova, i bež zastavice će vjerojatno ubrzo nestati sa scene. Bez obzira na to, ovo je možda dobar podsjetnik mladim ljudima kako je ključno u odnosima postaviti granice te jasnije definirati što očekujemo od svojih partnera.

U konačnici, važno je imati na umu i da su crvene, zelene pa i bež zastavice potpuno subjektivne. Svatko ima različita uvjerenja, interese, očekivanja i ideale kad je riječ o romantičnim vezama. Većinu vremena, spremni smo tolerirati određena ponašanja te prekršiti neka svoja uobičajena pravila kad su u pitanju ljudi do kojih nam je zaista stalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možda su bež zastavice samo sitnice kojima se nema smisla zamarati. I možda baš zato što su bež zastavice uistinu bež boje, one zapravo i ne bi trebale biti tako velika stvar. Međutim, rasprava o ovoj temi na društvenim mrežama mnogima je bila 'društveno prosvjetljujuća' pa čak i zabavna, a ujedno je i otvorila vrata za razgovore o nezdravom ponašanju i dinamici odnosa koji su neprihvatljivi ili nezadovoljavajući. Na kraju dana, svatko sam odlučuje što je spreman tolerirati u odnosima, a što ne.