Lažnjak s Tindera? 5 najčešćih laži na dejting aplikacijama

Da ti je netko prije dvadesetak godina rekao da ćeš potencijalnog partnera moći tražiti bez da izađeš iz kuće, s ekrana mobitela, bi li mu vjerovala? Aplikacije za upoznavanje posljednjih su godina doživjele pravi uzlet i nisu ondje samo oni koji traže samo usputnu avanturu nego i oni koji zbog manjka vremena nikako da prošire društveni krug i upoznaju nekog novog. Istina, dosta je ljudi ondje samo radi seksa, no čini se da ima i onih koji imaju ozbiljne namjere te su skloni postupnom upoznavanju.

Budući da je na dejting aplikacijama sve više ljudi, vjerojatno ćeš komunicirati s više muškaraca. S nekima ćeš razmijeniti nekoliko poruka i shvatiti da niste na istoj valnoj duljini, dok ćeš s nekim možda nastaviti dublji razgovor. Da bi si povećala šanse za upoznavanjem potencijalnog, vjerujemo da će ti trebati puno strpljenja, a vjerojatno i pokoji loš dejt. Stvar je u tome što trebaš odvagnuti koji su profili lažni, a koji pravi te isplati li se uopće dopisivati s određenim muškarcem. Sigurno je da se ne isplati izlaziti sa svakim tko ti se javi. Stoga treba uključiti kritičko rasuđivanje i biti na oprezu s dijeljenjem osobnih podataka.

Među gomilom profila, dio je lažnih. Dok ćeš listati po aplikaciji, velike su šanse da ćeš naletjeti na fotošopirane fotografije isklesanog muškarca, fotografije preuzete s interneta i čudne opise. Pa čak i ako ti se javi neki muškarac, moguće je da se želi predstaviti u najboljem svjetlu i da laže oko nekih stvari. Stoga dvaput razmisli prije dogovaranja spoja uživo kako se ne bi neugodno iznenadili.

Izdvajamo najčešće laži na aplikacijama za upoznavanje.

Visina i godine

Čini se da je podatak o visini na dejting aplikacijama jako važan. Mnogi muškarci u opisima navode koliko su visoki, no velike su šanse da su neki nadodali koji centimetar. Jednako tako je čest slučaj da niži muškarci čine sve kako bi na fotografijama izgledali viši ili da pak izbjegavaju to pitanje. Zapravo, tek kad se s nekim prebaciš na WhatsApp, Instagram ili Facebook možeš vidjeti jesu li fotografije istinite. Ako i tada. Nesavršenosti se na Tinderu nerijetko skrivaju. Oprezna budi i oko godišta rođenja tog muškarca jer bi neki mogli i to 'muljati' – da bi si povećali šanse.

Foto: Unsplash

Tjelesna forma

A budući da se u online svijetu često skrivaju nesavršenosti, puno ljudi želi izgledati bolje nego što zaista izgleda. Stoga određenim kutom fotografiranja skrivaju trbuščić ili objavljuju stare fotografije. Uvijek smo na strani toga da bi od početka trebala znati s kim se zapravo nalaziš.

Interesi

Aplikacije za spojeve nude mogućnost da označiš svoje hobije i interese. Super je stvar to što možeš označiti da te zanima kultura, film, kreativno pisanje, volontiranje, no mnogi označuju čitav niz stvari. Po tome ispada da su apsolutno svi lumeni, načitane i angažirane osobe, no to nije uvijek tako. No razumije li se taj muškarac u sve što je naveo, saznat ćeš tek kad se upustite u dopisivanje – premda ni predugo dopisivanje često nije najbolja opcija jer bi mogla steći pogrešnu sliku o nekom.

Nemogućnost upoznavanja – ili inzistiranje na upoznavanju

Dvaput razmisli prije nego što pristaneš ili nekog zoveš na spoj. S druge strane, ako on već nekoliko mjeseci traži izgovore zašto se ne može upoznati, tu bi ti moglo nešto čudno. Govori li on zaista istinu i s kim se zapravo dopisuješ? S treće strane, nije sigurna ni druga krajnost u kojoj muškarac inzistira da se odmah nađete bez da želi otkriti išta o sebi. Posebice to vrijedi kad nema profilne slike (ili je ona sumnjiva). Oprezna trebaš biti i s onima koji te odmah pune komplimentima ili nude brda i doline. Isto vrijedi za sumnjive ponude financiranja i tako dalje.

Dakle, stvar je dobre procjene tko uopće zaslužuje vrijeme i priliku.

