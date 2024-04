Frajeri s bradom ili bez? Istraživanja su pokazala kakvi muškarci su ženama najprivlačniji

Istraživanja su pokazala da oba spola muškarce ocjenjuju zrelijima i dominantnijima kada imaju brade. Ovaj detalj na muškarcima nije uvijek bio moderan, ali unazad nekoliko godina brade su doživjele pravi procvat i nose se više no ikad. Osim što su takvi muškarci najčešće markantni, tajnoviti i muževni, čini se da imaju i prednost kada žene biraju partnere na "duže staze".

"To nije iznenađujuće s obzirom na to da su testosteroni toliko uključeni u dominaciju i rast dlaka na licu", rekao je Rob Brooks, profesor evolucije na Sveučilištu New South Wales u Sydneyu, koji je proveo jedno takvo istraživanje.

U studiji objavljenoj u izdanju časopisa Evolution & Human Behavior iz 2016., Brooks i njegov koautor otkrili su da žene preferiraju muškarce s bradama kada traže dugoročne partnere i procjenjuju muškarčeve roditeljske sposobnosti, piše Huffpost.

Istraživači su zamolili 8.520 žena različite dobi da ocijene fotografije različitih muškaraca na temelju fizičke privlačnosti. Njih 75 posto preferirale su muškarce s određenom količinom dlaka na licu. Bradati muškarci uglavnom su smatrani "muževnijima, društveno dominantnijima i agresivnijeg izgleda".

Bradati muškarci su za dugu vezu?

Većina žena ocijenila je bradate muškarce atraktivnijima i boljim izborom za dugu vezu, dok su muškarci s manjom bradom ili bez nje ispitanicama bili privlačni samo za afere ili kratke veze. Razlog tome je, kako tvrde rezultati istraživanja, to što žene prirodno više privlače karakteristike koje odaju visok nivo testosterona. Također, žene se uz takve muškarce osjećaju sigurnijima i kao da pored sebe imaju nekoga tko je zaštitnički nastrojen prema obitelji.

Što još privlači žene?

Osim brade, karakteristike koje muškarca fizički čine privlačnim su svakako visina, dubok glas, naglašena vilica i dobar miris. Ipak, najveću ulogu uvijek igraju samopouzdanje, dobra komunikacija, smisao za humor te naravno, odanost i način na koji se ponaša prema svojoj partnerici.

