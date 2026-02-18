Možete li zaista biti prijatelj s bivšim partnerom? Ovi znakovi pokazuju da niste još spremni

Odluka o prijateljstvu s bivšim partnerom osobna je i složena. Ne postoji univerzalno pravilo, no najvažnije je biti iskren prema sebi. Ako održavanje kontakta negativno utječe na vaše mentalno zdravlje ili vas drži zaglavljenima u prošlosti, najhrabrija i najzdravija odluka je pustiti tu osobu iz svog života

Pitanje je staro gotovo kao i ljubavni prekidi sami: možemo li ostati prijatelji? Za svakoga tko pokušava sačuvati ono dobro i zaboraviti loše, postoji netko tko bi radije zatvorio to poglavlje i nikada se ne osvrnuo. Istraživanja pokazuju da je dilema stvarna; otprilike trećina ljudi želi ostati u prijateljskim odnosima, trećina to kategorički odbija, a preostali su nesigurni. Psiholozi se slažu da jednostavan odgovor ne postoji. Mogućnost zdravog prijateljstva ovisi o nizu čimbenika, od zrelosti i motiva do prirode same veze koja je završila.

Znakovi da još niste spremni

Klinička psihologinja dr. Cortney S. Warren tvrdi da je pokušaj prijateljstva s bivšim partnerom "sklizak teren" prepun starih dinamika i emocija koje mogu zakomplicirati proces ozdravljenja. Prije nego što uopće razmislite o kavi s osobom s kojom ste donedavno dijelili život, ključno je iskreno procijeniti vlastite osjećaje. Ako i dalje gajite romantične nade, takozvano prijateljstvo samo je krinka za strategiju pomirenja. Ono vas drži u limbu lažne nade, sprječavajući vas da prihvatite stvarnost i krenete dalje. Stručnjaci upozoravaju da je to najčešća zamka koja produljuje patnju.

Jednako problematična situacija je održavanje seksualne intimnosti. "Prijatelji s povlasticama" rijetko ostaju samo to. Seks i orgazmi oslobađaju hormone poput oksitocina, koji jačaju osjećaj povezanosti i privrženosti. Umjesto da vam pomogne preboljeti, takav odnos samo produbljuje emocionalnu zbunjenost i otežava konačno otpuštanje. Ako se uhvatite kako inicirate prijateljstvo iz osjećaja krivnje jer ste vi prekinuli vezu ili iz straha od samoće, stanite. To nisu zdravi temelji za bilo kakav odnos, a kamoli onaj koji zahtijeva iznimnu emocionalnu bistrinu.

Kada prijateljstvo ima smisla?

Unatoč svim rizicima, postoje situacije u kojima prijateljstvo s bivšim partnerom ne samo da je moguće, već je i poželjno. Najočitiji primjer su bivši partneri koji imaju djecu. U tom slučaju, održavanje civiliziranog i funkcionalnog odnosa ključno je za dobrobit djece. Slično vrijedi i za ljude koji dijele posao, hobije ili vrlo blizak krug prijatelja. Praktičnost tada nalaže uspostavu barem srdačnog odnosa.

Shutterstock

Prijateljstvo najbolje uspijeva kada je romantična iskra potpuno ugašena s obje strane. Pravi test je, kako navode psihoterapeuti, vaša iskrena reakcija na vijest da je bivši partner u novoj, sretnoj vezi. Ako osjećate radost zbog njih ili barem neutralnost, to je dobar pokazatelj da ste emocionalno spremni za platonski odnos. Također, parovi koji su bili dobri prijatelji prije nego što su ušli u vezu imaju veće šanse vratiti se na taj stari model, pod uvjetom da su obje strane raščistile s romantičnom prošlošću. No, ključno je da motivacija bude iskreno cijenjenje osobe, a ne pokušaj zadržavanja dijela prošlosti.

Kako postaviti zdrave temelje za novi odnos

Ako ste procijenili da su vaši motivi ispravni i da ste oboje spremni, prijelaz iz veze u prijateljstvo mora biti postepen i promišljen. Većina stručnjaka, uključujući i psihoterapeutkinju Rachel Sussman, autoricu knjige The Breakup Bible, preporučuje period bez ikakvog kontakta odmah nakon prekida. Taj period "tišine", koji bi trebao trajati najmanje nekoliko tjedana ili čak mjeseci, omogućuje objema stranama da procesuiraju prekid, zacijele i redefiniraju uloge. To uključuje i prestanak praćenja na društvenim mrežama, jer svaka nova objava može biti okidač za stare osjećaje.

Nakon tog perioda, ključno je uspostaviti jasne granice. To znači da kasnonoćni pozivi, svakodnevno dopisivanje i dijeljenje najintimnijih detalja iz vašeg novog života više nisu prikladni. Granice će izgledati drugačije za svaki par, no važno je da se o njima otvoreno razgovara. Možda ćete se dogovoriti za povremeni ručak, ali ne i za redovita večernja druženja. Važno je redovito preispitivati kako se osjećate u tom odnosu. Ako primijetite da vas prijateljstvo iscrpljuje, budi tugu, ljubomoru ili vas sprječava da se otvorite novim ljudima, to je jasan znak da trebate više prostora.